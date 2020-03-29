صور .. حملات مكثفة على الكافيهات والمحلات المخالفة لتعليمات الحظر بالإسكندرية

كثفت أحياء الاسكندرية حملات التأكد من تطبيق تعليمات قواعد الحظر ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا و التى من شأنها أن تحد و منع من التجمعات، حيث أعلن حى وسط الاسكندرية عن إغلاق كافية شهير بكازينو الشاطبى لعدم الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء و ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبقيادة العميد فادى وديع رئيس الحى و ذلك فى اطار متابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بغلق كافة المحال التجارية والحرفية، ومحال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية يومى الجمعة والسبت على مدار 24 ساعة.

وشن حى وسط حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم باب شرق والإدارة العامة للسياحة والمصايف، حيث قام حى وسط بحملة لإغلاق أحد الكافيهات الشهيرة بكازينو الشاطبي، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، مخالفا الإجراءات التى تمس الحفاظ على الصحة العامة وحياة المواطنين، وتم إغلاق المطعم بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحى بحضور إدارة الشواطيء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما شن حى العامرية حملة مكبرة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق الحى وتنفيذ قرار الحظر، وذلك تحت اشرف محمد عبدالله قامت ادارة اشغال طريق و مسئول الغلق بحملة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد، وإستهدفت الحملة المرور على المحال العامة والمطاعم بنطاق الحى، وتم غلق ملعب خماسى بمنطقة السفن، غلق محل ميكانيكى تكاتك، وذلك لعدم الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وإتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والاحياء، وتطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم و التطهير لها، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم و محلات الألعاب الالكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الآن، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية وشدد على عدم اقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة الى تكثيف الحملات بالاحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.