اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. حملات مكثفة على الكافيهات والمحلات المخالفة لتعليمات الحظر بالإسكندرية

الأحد، 29 مارس 2020 04:55 م
صور .. حملات مكثفة على الكافيهات والمحلات المخالفة لتعليمات الحظر بالإسكندرية حملات الإغلاق
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت أحياء الاسكندرية حملات التأكد من تطبيق تعليمات قواعد الحظر ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا و التى من شأنها أن تحد و منع من التجمعات، حيث أعلن حى وسط الاسكندرية عن إغلاق كافية شهير بكازينو الشاطبى لعدم الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء و ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وبقيادة العميد فادى وديع رئيس الحى و ذلك فى اطار متابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بغلق كافة المحال التجارية والحرفية، ومحال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية يومى الجمعة والسبت على مدار 24 ساعة.

وشن حى وسط حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم باب شرق والإدارة العامة للسياحة والمصايف، حيث قام حى وسط بحملة لإغلاق أحد الكافيهات الشهيرة بكازينو الشاطبي، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، مخالفا الإجراءات التى تمس الحفاظ على الصحة العامة وحياة المواطنين، وتم إغلاق المطعم بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحى بحضور إدارة الشواطيء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما شن حى العامرية حملة مكبرة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق الحى وتنفيذ قرار الحظر، وذلك تحت اشرف محمد عبدالله قامت ادارة اشغال طريق و مسئول الغلق بحملة للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد، وإستهدفت الحملة المرور على المحال العامة والمطاعم بنطاق الحى، وتم غلق ملعب خماسى بمنطقة السفن، غلق محل ميكانيكى تكاتك، وذلك لعدم الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

 

وإتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والاحياء، وتطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم و التطهير لها، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم و محلات الألعاب الالكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الآن، منع الاسواق العشوائية الاسبوعية وشدد على عدم اقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة الى تكثيف الحملات بالاحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

 

 

حملات اغلاق
حملات اغلاق

 

حملات بالاحياء
حملات بالاحياء

 

حملة وسط لاسكندرية
حملة وسط لاسكندرية

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

اسواق الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التحفظ على 7 آلاف عبوة من مستلزمات الطبية بالإسكندرية

الأحد، 29 مارس 2020 03:45 م

صور وفيديو.. رغم غلق الشواطئ وحظر التجول.. تجمعات على كورنيش الإسكندرية وبعض الشواطئ بلا أسوار.. "السياحة و المصايف" تغلق 61 شاطئا وتفرق تجمعات الكورنيش.. والمحافظ يحذر: لا تهاون فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية

الأحد، 29 مارس 2020 03:30 م

تجديد حبس عاطل لحيازته 18 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

الأحد، 29 مارس 2020 03:29 م

صور.. فض الأسواق العشوائية غرب الاسكندرية لمنع التجمعات

الأحد، 29 مارس 2020 03:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة