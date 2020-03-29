صور.. حملات على المقاهى ومحلات البقالة وفض الأسواق العشوائية بالمحلة

الغربية- مصطفى عادل

واصل مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع حي أول وثان المحلة، والإدارات الصحية والبيطرية وشرطة المرافق، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملاتها على الأسواق والمحلات التجارية، لمواجهة التكدس والزحام والتأكد جودة السلع المعروضة بالأسواق، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى نطاق حي أول المحلة تم المرور على أحد المقاهي بمنطقة أبو شاهين ومصادرة 5شيش وتحرير محضر ضد صاحبها.

وفى نطاق مركز المحلة، تم تطهير قرية الهياتم، وغلق 2محل بقالة، وتحرير محضرين عدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضرين نظافة واشتراطات صحية، ومحضر بيع مثلجات بدون ترخيص.

كما تم المرور على قرية الشهيدي ومصادر شيشة وكراسي، وغلق محل جزارة بقرية طنبارة، وفض سوق قرية كفر دخميس، كما تم سوق خضار قرية بلقينا.

وكان المسئولين بحى اول وثان المحلة بالتنسيق مع المسئولين بمركز ومدينة المحلة وجهاز النظافة تحت اشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبري قد كثفوا من حملات النظافة الليلية لرفع القمامة و الأتربة من شوارع مدينة المحلة وتكثيف اعمال النظافة و خاصة في الفتره الليليه خلال فترة حظر التجوال و خلال الفتره الليلية تم عمل حمله نظافة لرفع الأتربة من جوانب طريق

تطهير الأسواق بالمطهرات



تطهير الشوارع بالكلور



حملات على المحلات بالمحلة

المحله / طنطا و رفع القمامة من فتحات السكه الحديد امام المدينة العمالية الي جانب العديد من شوارع المدينه تم خلالها رفع أكثر من 220 طن قمامة

كانت الحملة قد تمكنت من رفع القمامة من أمام شركة الزيت و الصابون و الرجبي و ابو شاهين و محب و الزراعه في نطاق حي اول و شوارع الجمهورية ووابور النور و جمال عبد الناصر و الترعة و سكة قطور في نطاق حي ثان و تم خلالها رفع 180 طن قمامة خلال الحملة الصباحية