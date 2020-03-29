اليوم السابع
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صور.. تعقيم وتطهير الأكمنة الأمنية ومداخل مدينة القصير بالبحر الأحمر

الأحد، 29 مارس 2020 09:22 ص
صور.. تعقيم وتطهير الأكمنة الأمنية ومداخل مدينة القصير بالبحر الأحمر تطهير الأكمنة الأمنية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكد اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر أن سيارات الوحدة المحلية للمدينة، قامت بتطهير الأكمنة الأمنية، ومداخل المدينة الرئيسية، وذلك ضمن خطة المدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.

أضاف رئيس مدينة القصير في بيان له أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل تكثيف كافة الإجراءات التى تستهدف تعقيم المنشآت الحيوية، والمساجد، والكنائس، والشوارع الفرعية، والرئيسية، مشيرا إلى تواصل جهود الجهات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب المتطوعين فى أعمال التطهير.

من جانب آخر قام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بتعقيم مبنى قسم الشرطة ووحدة الأمل الصحية وأمام محلات البقالة والسوبر ماركت بمنطقة شنيشن وبلوكات مجلس المدينة والصيدليات ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تم تعقيم وتطهير شوارع قرية الحمراوين التابعة للمدينة، حيث أكد اللواء سعد البدري، رئيس مدينة القصير، على رئيس قرية الحمروين والعاملين بها بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التطهير.

وأشار البدرى إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل تعقيم كافة أنحاء المدينة والقرى التابعة لها، موضحا أن الجهات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى تعمل على قدم وساق من أجل الوقاية من الفيروس المستجد.

وأوضح رئيس مدينة القصير، أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة أى طارىء وتلاشيه على الفور، مضيفاً بأنه تم تكليف الإدارات المختصة بالوحدة بعمل تقارير يومية لكافة أعمال المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية والمنشآت الحيوية، ووجه رئيس المدينة، بالقيام بحملات مكثفة للتأكد من توافر السلع الغذائية والمواد البترولية، وتواجد مايكفى من المخزون السلعى.

 

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القصير

تعقيم الاكمنه الامنيه بالقصير

قرية الحمروين

قسم شرطة القصير

فيروس كورونا

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