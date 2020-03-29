صور.. تطهير 340 منشأة حكومية بالبحيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكاتف كافه الجهود واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لمنع انتقال العدوى والحد من انتشاره .

وأشار المحافظ إلى قيام مديرية الطب البيطرى بتنفيذ عدة حملات مكبرة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية والدينية وأماكن التجمعات بنطاق المحافظة.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني البحيرة وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة وتنفيذها في كافة المدن والقرى والوصول إلى جميع أنحاء المحافظة .

وشدد المحافظ على تكثيف حملات التطهير والتعقيم الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما أكد الدكتور حسنى عباسى، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة أنه تم تنفيذ حملات لرش وتعقيم عدد من المناطق والمنشآت باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة .

وأضاف أن المراكز التى تضمنتها حملات التطهير بمراكز المحمودية ورشيد وأبو حمص ودمنهور وابو المطامير وكفر الدوار وايتاى البارود والدلنجات وشبراخيت وحوش عيسى وادكو والتحرير والرحمانية ومدينة النوبارية.

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة في بيع الأدوية والمستحضرات بالسعر الرسمي دون مغالاة.

وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن ، مؤكدا على إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .



جانب من اعمال التعقيم



جانب من اعمال التعقيم