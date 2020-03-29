اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..تطهير قرى البعيدة بسفاجا ووسائل النقل بجامعة أسوان وشوارع المنيا

الأحد، 29 مارس 2020 03:57 م
صور ..تطهير قرى البعيدة بسفاجا ووسائل النقل بجامعة أسوان وشوارع المنيا تطهير وسائل النقل بجامعة أسوان
المحافظات – حسن عبد الغفار - عبد الله صلاح - صلاح المسن - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر حملات التعقيم والتطهير بنطاق المراكز والمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية ضد فيروس كورونا المستجد، ومنها فى مناطق مدينة سفاجا بشكل مكثف حتى وصلت حملات التطهير اليوم لقريتى النصر وأم الحويطات ابعد قرى عن المدينة، حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وترأس هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا اليوم حملة التطهير والتعقيم التى استهدفت قريتى النصر وأم الحويطات حيث أكدت على تقسم مجموعات العمل اليوم بين قرية النصر بالكيلو 85 وقرية ام الحويطات، و تم الدفع ب 13ماكنية رش و25 متطوع من شباب الجمعيات الأهلية بالمدينة و 8سيدات لمواصلة حملة طرق الأبواب والتوعية بطرق الوقاية من الفيروس.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا أنه تم الاستعانة بماكينة كبيرة رش تابعة لشركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا وأخرى تابعة للوحدة القروية وتطهير كافة منازل وشوارع القرية.

وأشارت رئيس المدينة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع فى منطقة سفاجا البلد بمساعدة 30 متطوع من الجمعيات الأهلية باستخدام 30 ماكينة رش محمولة على الأكتاف.

دعت المغربي المواطنين إلى ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما قامت جامعة أسوان برش وتعقيم وسائل النقل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بجامعة أسوان ضمن خطة جامعة أسوان فى إدارة أزمة فيروس كورونا .

وشملت الجهود رش وتعقيم مدرجات ومعامل وقاعات الدرس كليات الحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة كليات الطب والآثار والآداب والحقوق ودار العلوم والألسن والتمريض ومقر كليات ابوالريش كلية الهندسة والتجارة والمدينة الجامعية .

كما تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أعمال التعقيم والرش التى تقوم بها جامعة أسوان طبقا لتوجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالتعاون مع المحافظة ومديرية الزراعة بأسوان، حيث يجرى العمل على قدم وساق من أعمال التطهير والتعقيم وفقا للإجراءات الاحترازية التى تقوم بها جامعة أسوان .

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أنه جارى تنفيذ خطة جامعة أسوان فى التعليم عن بعد طبقا لتوجيهات الوزارة  عن استخدام التعليم عن بعد لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وجميع طلاب جامعة أسوان مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة، وجميع مواقع الكليات، خلال فترة تعليق الدراسة التى تم تمديدها لمدة مماثلة والعمل على متابعة مدى تفاعل الطلاب لدى وسائل التعليم أونلاين .

والتأكيد على وجود سيارة إسعاف بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة وأطقم طبية مزودة بجهاز المسح الحرارى لتوقيع الكشف على العاملين والمشاركين فى تنفيذ خطة الجامعة أولا بأول لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب انه تم إرسال خطة جامعة أسوان للوزارة بعد عمل منصة للتعليم عن بعد على سيرفر الجامعة ومن خلال نظام moodle  والتى نفذت على مراحل اولها تجميع المحتوى الدراسى من الكليات كمرحلة اولى وتليها مرحلة عمل حسابات على نظام moodle  سواء لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو الطلاب. وذلك بهدف الوصول للمرحلة التى يمكن فيها  للطالب التفاعل مع أستاذ المقرر من خلال منصة التعليم  الإلكترونى والتعليم عن بعد للجامعة.

وتم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بمسار الجامعة الوحيد الذى يتم تطبيقه اﻵن وتعد الجامعة ملتزمة بتنفيذ خطتها طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى  والمجلس الأعلى للجامعات. حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب واستكمال المنظومة التعليمية على أكمل وجه ممكن وبالإضافة الى ذلك التزامنا بالخطة سيؤدى بالنهاية لإمكانية متابعة وتقييم الطلاب ومدى الاستفادة من التجربة.

وفى المنيا تابع المحافظ اللواء أسامة القاضى، اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تنظيم الحملات الميدانية بكافة القطاعات والخدمات، لتنفيذ اعمال الرش والتطهير للشوارع والاحياء والميادين، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمعنية.

أوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتى ضمن الخطة الشاملة التى تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير بالشوارع العامة والميادين والمنشات العامة والخدمية ودور العبادة داخل المدينة والقرى التابعة للمركز، بالإضافة لإخلاء أحد الأسواق للقضاء على أى تجمعات، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما أزالت الوحدة المحلية حاله تعد بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 90 كتر مربع.

أكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة فى كافة انحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين فى تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع انحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

 

FB_IMG_1585489016939
 
 
جامعة اسوان (2)
جامعة اسوان 

 

جامعة اسوان (3)
جامعة اسوان 

 

جامعة اسوان (1)
جامعة اسوان 

 

IMG_2097
 

 

IMG_2095
 

 


البحر الاحمر

سفاجا

قريه النصر

تطهير قرية ام الحويطات

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة