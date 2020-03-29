صور ..تطهير قرى البعيدة بسفاجا ووسائل النقل بجامعة أسوان وشوارع المنيا

المحافظات – حسن عبد الغفار - عبد الله صلاح - صلاح المسن - عماد عرفة

تستمر حملات التعقيم والتطهير بنطاق المراكز والمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية ضد فيروس كورونا المستجد، ومنها فى مناطق مدينة سفاجا بشكل مكثف حتى وصلت حملات التطهير اليوم لقريتى النصر وأم الحويطات ابعد قرى عن المدينة، حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وترأس هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا اليوم حملة التطهير والتعقيم التى استهدفت قريتى النصر وأم الحويطات حيث أكدت على تقسم مجموعات العمل اليوم بين قرية النصر بالكيلو 85 وقرية ام الحويطات، و تم الدفع ب 13ماكنية رش و25 متطوع من شباب الجمعيات الأهلية بالمدينة و 8سيدات لمواصلة حملة طرق الأبواب والتوعية بطرق الوقاية من الفيروس.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا أنه تم الاستعانة بماكينة كبيرة رش تابعة لشركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا وأخرى تابعة للوحدة القروية وتطهير كافة منازل وشوارع القرية.

وأشارت رئيس المدينة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع فى منطقة سفاجا البلد بمساعدة 30 متطوع من الجمعيات الأهلية باستخدام 30 ماكينة رش محمولة على الأكتاف.

دعت المغربي المواطنين إلى ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما قامت جامعة أسوان برش وتعقيم وسائل النقل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بجامعة أسوان ضمن خطة جامعة أسوان فى إدارة أزمة فيروس كورونا .

وشملت الجهود رش وتعقيم مدرجات ومعامل وقاعات الدرس كليات الحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة كليات الطب والآثار والآداب والحقوق ودار العلوم والألسن والتمريض ومقر كليات ابوالريش كلية الهندسة والتجارة والمدينة الجامعية .

كما تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أعمال التعقيم والرش التى تقوم بها جامعة أسوان طبقا لتوجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالتعاون مع المحافظة ومديرية الزراعة بأسوان، حيث يجرى العمل على قدم وساق من أعمال التطهير والتعقيم وفقا للإجراءات الاحترازية التى تقوم بها جامعة أسوان .

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أنه جارى تنفيذ خطة جامعة أسوان فى التعليم عن بعد طبقا لتوجيهات الوزارة عن استخدام التعليم عن بعد لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وجميع طلاب جامعة أسوان مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع الجامعة، وجميع مواقع الكليات، خلال فترة تعليق الدراسة التى تم تمديدها لمدة مماثلة والعمل على متابعة مدى تفاعل الطلاب لدى وسائل التعليم أونلاين .

والتأكيد على وجود سيارة إسعاف بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة وأطقم طبية مزودة بجهاز المسح الحرارى لتوقيع الكشف على العاملين والمشاركين فى تنفيذ خطة الجامعة أولا بأول لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب انه تم إرسال خطة جامعة أسوان للوزارة بعد عمل منصة للتعليم عن بعد على سيرفر الجامعة ومن خلال نظام moodle والتى نفذت على مراحل اولها تجميع المحتوى الدراسى من الكليات كمرحلة اولى وتليها مرحلة عمل حسابات على نظام moodle سواء لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو الطلاب. وذلك بهدف الوصول للمرحلة التى يمكن فيها للطالب التفاعل مع أستاذ المقرر من خلال منصة التعليم الإلكترونى والتعليم عن بعد للجامعة.

وتم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بمسار الجامعة الوحيد الذى يتم تطبيقه اﻵن وتعد الجامعة ملتزمة بتنفيذ خطتها طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات. حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب واستكمال المنظومة التعليمية على أكمل وجه ممكن وبالإضافة الى ذلك التزامنا بالخطة سيؤدى بالنهاية لإمكانية متابعة وتقييم الطلاب ومدى الاستفادة من التجربة.

وفى المنيا تابع المحافظ اللواء أسامة القاضى، اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تنظيم الحملات الميدانية بكافة القطاعات والخدمات، لتنفيذ اعمال الرش والتطهير للشوارع والاحياء والميادين، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمعنية.

أوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتى ضمن الخطة الشاملة التى تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير بالشوارع العامة والميادين والمنشات العامة والخدمية ودور العبادة داخل المدينة والقرى التابعة للمركز، بالإضافة لإخلاء أحد الأسواق للقضاء على أى تجمعات، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما أزالت الوحدة المحلية حاله تعد بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 90 كتر مربع.

أكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة فى كافة انحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين فى تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع انحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.



جامعة اسوان



جامعة اسوان



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