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صور.. تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا بدور الأيتام بكفر الشيخ

الأحد، 29 مارس 2020 01:47 م
صور.. تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا بدور الأيتام بكفر الشيخ دور الأيتام بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت دور الأيتام بمدينة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،إجراءات لاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، بحضور لجنة من إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة، تحت إشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وبرئاسة الدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية الشئون الصحية، ويضم كلاً من، الدكتور شريف أحمد عبدالعظيم، إدارة مكافحة العدوى، والدكتور محمد العشماوي، إدارة الوبائيات والترصد والتوعية المجتمعية، وعبدالحميد محمد اسماعيل، إدارة مراقبة الأغذية.

قالت الدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، إن اللجنة تفقدت دور الأيتام داخل مدينة كفر الشيخ والتى تضمنت " المؤسسة الأيوائية للبنين، دار الأيتام الرضع، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، دار الحنان لرعاية اليتيمات "، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، فضلاً عن توعية العاملين بتنفيذ ما ورد بقرار محافظ كفر الشيخ رقم ( 345 ) لسنة 2020م، وتعريف العاملين بمنظومة إعداد وتجهيز الوجبات المطهية والجافة والمشروبات بأسلوب النظافة ومنع العدوي، وضرورة ارتداء القفازات البلاستيكية والأقنعة الواقية.

وأضافت وهدان، تم فحص الشهادات الصحية لجميع العاملين بدور الأيتام، وشرح أسلوب التنفيذ عمليًا، كذا التوعية بالالتزام بالإرشادات والمعايير الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للسلامة الشخصية ومكافحة العدوى، والتوعية بكيفية تكوين المحاليل المطهرة وشرح عملية التطهير داخل المنشأة، والتوجيه للعاملين المترددين على المنشأة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من بينها تغيير الملابس وبعد الأحذية، وارتداء الماسك الواقى وكيفية التخلص منه بعد الاستخدام، والتنبيه على الألعاب الخاصة بالأطفال الرضع وحتى سن 6 سنوات، والتنبيه برفع السجاد عن الطرقات فى الفترة الحالية لتيسير عملية تطهير الممرات بصورة دورية.

وفى سياق متصل تم مخاطبة الأطفال بالمؤسسات لتقييم مدى الوعى الصحى لديهم والنظافة الصحية، والتأكيد على غسل الأيدى وتوعيتهم بأهمية هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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