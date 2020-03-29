اليوم السابع
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صور.. انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد على الطريق الدائرى وإصابة السائق

الأحد، 29 مارس 2020 10:24 ص
صور.. انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد على الطريق الدائرى وإصابة السائق الحادث
كتب ـ بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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انقلبت سيارة نقل محملة بكمية من حديد التسليح أعلى الطريق الدائري اتجاه المعادي، بالقرب من نزلة المريوطية، وأسفر الحادث عن تكدس الحركة المرورية، حيث انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة.
 
وعلى الفور انتقل اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة لرفع السيارة وسحب بعض الكثافات الناتجة عن الحادث وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

وعلى جانب آخر، شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 
 
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