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صور.. "النجيلة" أول مستشفى لعزل مصابى كورونا تحقق نجاحا فى علاجهم دون وفيات

الأحد، 29 مارس 2020 03:15 ص
صور.. "النجيلة" أول مستشفى لعزل مصابى كورونا تحقق نجاحا فى علاجهم دون وفيات
مطروح - حسن مشالى

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يخضع عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، للعزل الطبى التام وتلقى العلاج، داخل مستشفى العزل بمدينة النجيلة، غربى مدينة مرسى مطروح، بنحو 70 كيلومترا، وهى أول مستشفى عزل فى مصر يجرى تجهيزها فى خطوة استباقية من الدولة، عقب ظهور وانتشار فيروس كورونا فى الصين، بعد أن جرى تجهيز المستشفى على أعلى مستوى بالمعدات والأجهزة والأطقم الطبية، والإشراف التام عليها من وزارة الصحة.

واستقبل المستشفى منذ بداية تجهيزه فى شهر يناير الماضي، عشرات الحالات من المصريين والأجانب، المشتبه فى إصابتها وحاملى الفيروس والمصابين به، وتماثل عدد كبير منهم للشفاء، كما تحولت نتائج تحاليل بعضهم من إيجابية إلى سلبية، وتم خروجهم بعد شفائهم، واستقبل المستشفى حالات أخرى محولة عن طريق وزارة الصحة تخضع حاليا للعلاج.

وأكد مصدر من داخل المستشفى، أن الطاقم الطبى المخصص لمتابعة كل مصاب على حدا، يتابع حالة المصاب بشكل مستمر، مع إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس، بشكل دورى، مع إعطائهم العلاج اللازم، وإتباع الإجراءات الطبية والاحترازية اللازمة، مشيراً إلى أن الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وفى تحسن، وأنه لم تحدث أية حالة وفاة من بين من جرى عزله بالمستشفى خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، أن مستشفى النجيلة، فى حالة تأهب مستمر لاستقبال أية حالات لعلاجها مع تطبيق إجراءات العزل، منذ تجهيز وزارة الصحة للمستشفى نهاية شهر يناير الماضى، بأحدث الأجهزة والأطقم الطبية المتخصصة، لتكون مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويجرى العمل داخل وحدات العزل بمستشفى النجيلة، طبقاً للقواعد والنشرات الطبية التى ترد من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بشكل مستمر، حيث يتم فصل وحدات العزل الخاصة بالمصابين عن باقى المستشفى، وتخصيص طاقم يتعامل مع كل مريض، مع تطبيق إجراءات العزل للطاقم، عن الأطقم الأخرى، وعزلهم جميعاً عن باقى العاملين بالمستشفى.

كما يتم تكرار عمليات التعقيم والتطهير، بشكل دورى على مدار اليوم، مع تجهيز 50 وحدة تنفس صناعى وإعداد 40 سريرا طبيا مجهز للعزل، فى حالة استقبال أعدادا أكبر من المصابين المحتملين مستقبلا.

ويجرى الإشراف المباشر على الأطقم الطبية، من خلال إدارة الطب الوقائية بوزارة الصحة، حيث يتم تسجيل درجات الحرارة المصابين الثلاث 3 مرات يوميا، وإبلاغ مركز الرصد الوقائى بالوزارة، بتسجيلات درجات الحرارة، كما يتم أخذ عينات لإجراء تحاليل  pcr كل يومين، وإرسالها للمعامل المركزية للوزارة، وإخطار منظمة الصحة العالمية بالنتائج دوريًا .

وكان مستشفى النجيلة، قد استقبل أول حالة مصابة فى مصر، وهى لمواطن يحمل الجنسية الصينية ويعمل فى القاهرة، وجرى عزله وعلاجه داخل المستشفى، وتماثل للشفاء بشكل تام، وتم خروجه من المستشفى.

ويشهد محيط مستشفى النجيلة، الواقعة غربى مرسى مطروح بنحو 70 كيلو مترا، منذ تحويله إلى مستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، بعد قيام وزارة الصحة بتجهيزه على أعلى مستوى بالأجهزة والوسائل والأطقم الطبية، إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وإغلاقا للشارع ومنع الاقتراب من بوابات أو أسوار المستشفى، مع منع دخول وخروج أى شخص غير مصرح له بذلك.

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (1)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (2)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (3)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (4)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (5)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (6)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (7)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (8)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (9)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (10)
 

 

النجيلة أول مستشفى في مصر لعزل مصابي كورونا (11)
 

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