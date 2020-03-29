صور..العالم هذا المساء..الأردن يوزع سلع غذائية خلال حظر التجوال.. قطار يحمل أوكرانيين قادمين من روسيا تمهيدا لإغلاق الحدود.. متطوعون يطهرون شوارع كابول ضد كورونا.. السعودية تطلق وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق

كتب وكالات

دشن الجيش الأردنى، حملة مساعدات غذائية لأهالى الزرقاء، و ذلك خلال فترة الأغلاق و حظر التجوال، الذى تنظمه السلطات بالمملكة الأردنية الهاشمية، فى محاولة منهم للحد و السيطرة من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

شهدت محطة السكك الحديد فى العاصمة الأوكرانية كييف، الأحد، وصول مواطنيين اوكرانيين، تم أجلائهم من روسيا، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، و أستقبل القطار بالمحطة، أعضاء خدمة حرس حدود الدولة الأوكرانية، وهم يرتدون البدلات الواقية ضد فيروس كورونا .

شهدت شوارع العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، تطوع عدد كبير من الشباب بأنحاء شوارع العاصمة، وذلك لتطهير الأماكن العامة و المحال التجارية و السيارات، من خلال عدد من اجهزة رش المطهرات الذين يرتدونها على ظهرهم.

دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعى البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين .

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الأردن يوزع سلع غذائية خلال حظر التجوال

دشن الجيش الأردنى، حملة مساعدات غذائية لأهالى الزرقاء، و ذلك خلال فترة الأغلاق و حظر التجوال، الذى تنظمه السلطات بالمملكة الأردنية الهاشمية، فى محاولة منهم للحد و السيطرة من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



المنتجات الغذائية قبل توزيعها من قبل الجيش

و حمل بعض الجنود من الجيش الأردنى، طرود مليئة بالسلع الأساسية لتوزيعها على السكان، بينما يقوم جنود أخرين بتوزيع تلك السلع على الطرود.



جنديان يعدان صناديق السلع الغذائية

وكانت المملكة الأردنية، قد أعلنت يوم أمس السبت، تسجيل 11 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع العدد الإجمالى إلى 246 شخصا ، جاء ذلك بحسب العربية ، وفرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد شمال وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.



أحد الجنود يعد السلع الغذائيه قبل توزيعها

وجاء إعلان الحكومة، عبر إيجاز صحفى قدمه وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، بعد تفاقم أعداد المصابين فى محافظة إربد شمال البلاد، التى تسبب إقامة حفل زفاف فيها مع بدايات الأزمة، فى ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بالفيروس، بعدما تبين إصابة والد العروس العائد من إسبانيا بالفيروس ولاحقا عشرات المخالطين.



الجنود يعدون صناديق السلع الغذائية للتوزيع

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد أعلنت أنها ستنتشر على مداخل ومخارج المدن فى جميع أرجاء البلاد فى إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.



إعداد صناديق السلع الغذائية للوزيع

وناشدت القيادة العامة فى بيان المواطنين، اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.



الأردنيون ينتظرون مساعدات الجيش الأردنى

وكان الأردن، قد أعلن فى وقت سابق، تشديد القيود على الحدود وحظر التجمعات والمناسبات العامة بعد بلوغ الإصابات المؤكدة بالفيروس 34 حالة.



الجيش الأردنى يقدم المساعدات لسيدة

وقد صعّدت الحكومة الأردنية، من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع تسجيل34 إصابة جديدة مرشحة للزيادة، بعد وصول آلاف الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي، الذى ستعلق رحلاته، بداية من اليوم حتى إشعار آخر.



جنود يحملون صناديق السلع

ولوّحت الحكومة، بتفعيل ما يسمى بـ"قانون الدفاع العام"، الذى يتطلب إرادة ملكية بذلك بتنسيب من مجلس الوزراء، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، فى موجز صحفى لوسائل الإعلام، إن الحكومة قد "تضطر لتفعيل القانون" قريبًا، فى إطار مزيد من الإجراءات، للتعامل مع ما وصفها بـ"الآفة الصحية العامة والدولية ودون المساس بالحقوق والحريات الشخصية".



مواطن يحمل المساعدات الغذائية التى قدمها له الجيش الأردنى

قطار يحمل أوكرانيين قادمين من روسيا تمهيدا لإغلاق الحدود



شهدت محطة السكك الحديد فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الأحد، وصول مواطنيين اوكرانيين، تم أجلائهم من روسيا، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، و أستقبل القطار بالمحطة، أعضاء خدمة حرس حدود الدولة الأوكرانية، وهم يرتدون البدلات الواقية ضد فيروس كورونا



أعضاء حرس حدود الأوكرانيين يستقبلون القطار

وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت يوم أمس السبت، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، وأكثر من 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



احد الركاب بالقطار

وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية، أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس فى البلاد، ارتفعت من خمس إلى ثمانى حالات، فيما بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة فى أوكرانيا 311 حالة، بعد تسجيل 93 إصابة خلال اليوم الأخير، فيما تعافى خمسة من المرضى بالكامل من الفيروس، بينهم طفل.



أعضاء خدمة حرس حدود الدولة الأوكرانية يستقبلون القطار

و من جهتها، قررت السلطات المعنية فى دولة روسيا، أمس السبت، غلق الحدود بدءًا من يوم 30 مارس الجارى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".



الاوكرانيون بعد وصولهم لكييف

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، أعلنت تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا.



مواطن اوكرانى بعد إجلائه من روسيا بسبب كورونا

وكانت شركة السكك الحديدية الروسية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى، أنها علقت وألغت بعض رحلاتها الداخلية فى روسيا، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة فى المناطق، التى أثرت بدورها على حركة الركاب بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.



قطار الأوكرانييين بعد وصوله لمحطة لسكك حديد كييف

وقالت المتحدثة باسم الشركة: "نظرًا لانخفاض حركة الركاب بسبب تفشى فيروس كورونا، فإن الشركة قررت تعليق وإلغاء بعض الرحلات الداخلية الروسية وسيتم إعادتها إلى الخدمة عندما ترى ذلك مناسبا"،وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



مواطنة اوكرانيه بعد وصولها من روسيا

وبحسب المتحدثة الرسمية فإن ذلك سيشمل عشرات الاتجاهات ومن أبرزها إلغاء الرحلات بين موسكو وسان بطرسبورج، بالإضافة إلى تخفيض عدد الرحلات الداخلية التي تعمل في اتجاه تشيليابينسك-أومسك ، وبينزا-ريازسك ، وسامارا-كازان وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإبلاغ جميع الركاب الذين حصلوا على تذاكر مسبقة على الاجراءات الجديدة المتخذة.

متطوعون يطهرون شوارع كابول ضد كورونا

شهدت شوارع العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، تطوع عدد كبير من الشباب بأنحاء شوارع العاصمة، وذلك لتطهير الأماكن العامة و المحال التجارية و السيارات، من خلال عدد من اجهزة رش المطهرات الذين يرتدونها على ظهرهم.



تطهير أحد المحال التجارية

و من الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة الأفغانية، قد أعلنت يوم أمس السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغت 104 حالات حتى الآن، ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - فى نسختها الانجليزية - عن مسؤولين فى الوزارة - لم تسمهم - القول إن الوزارة فحصت أمس الجمعة، أشخاصًا يشتبه فى إصابتهم بالفيروس فى إقليمى "هرات" و"فراه" ووجدت أن 14 منهم مصابون بالفيروس.



تطهير الأماكن العامة من قبل متطوعين بكابول

وكان مجلس الوزراء الأفغانى قرر أول أمس الجمعة، فرض حظر تجول فى العاصمة كابول، فى محاولة لمكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19) فى البلاد.



تطهير الأماكن العامة من قبل متطوعين

وتبنت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء وسط زيادة حادة فى حالات الإصابة فى الدول المجاورة؛ حيث سجلت باكستان حتى الآن 1400 حالة إصابة.. بينما تشير تقارير فى الهند إلى أن عدد الإصابات تجاوز 800.



فريق متطوعون يطهرون الشوارع

وكانت السلطات الأفغانية، أعلنت أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز، بعد أن قالت الحكومة الاثنين الماضى، إنها تدرس الإفراج عن السجناء لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد.



متطوع يطهر أحد المحال التجارية



متطوع يطهر سيارة بشوارع كابول



متطوع يطهر شوارع كابول



متطوع يطهر مواطن بكابول



متطوعون يطهرون توكتوك بشوارع كابول



متطوعون يطهرون شوارع أفغانستان



متطوعون يعملون على تطهير شوارع العاصمة الأفغانية



السعودية تطلق وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعى البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية .

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا.

وأضاف "الزايدي" أن هذه الوحدة تأتى ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التى اتبعتها بلدية الخبر فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وقال "الزايدي" إن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول فى التصدى لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع، وهى أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف فى مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا فى الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى قامت بها أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك من أجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.

وكذلك تنفذ وزارة النقل السعودية يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التى يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.



تعقيد ماكينات البنوك تمهيدا لصرف المرتبات



تعقيك مايكنات الصرف الآلى فى البنوك



تعقيم مايكنات الصرف الآلى فى السعودية



تعقيم مايكنات الصرف



وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق فى الخبر



وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق



وحدة تعقيم ذاتية أمام مراكز التسوق فى السعودية



وحدة تعقيم ذاتية أمام مراكز التسوق