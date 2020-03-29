صور.. السعودية تطلق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق لمواجهة "كورونا"

كتب وكالات

دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعى البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية .

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا.

وأضاف "الزايدي" أن هذه الوحدة تأتى ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التى اتبعتها بلدية الخبر فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وقال "الزايدي" إن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول فى التصدى لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع، وهى أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف فى مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا فى الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى قامت بها أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك من أجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.

وكذلك تنفذ وزارة النقل السعودية يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التى يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.