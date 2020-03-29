اليوم السابع
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صور.. التحفظ على العربات المتنقلة بكورنيش الإسكندرية و منع التجمعات

الأحد، 29 مارس 2020 02:06 م
صور.. التحفظ على العربات المتنقلة بكورنيش الإسكندرية و منع التجمعات التحفظ على العربات المتنقلة
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الاسكندرية حملات التحفظ على العربات المتنقلة على كورنيش الإسكندرية و منع التجمعات، وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورورنا، فى عقب صدور قرار غلق الشواطئ لمنع التجمعات.

وقام حى شرق الإسكندرية، برفع عربات تقديم الطعام والمشروبات بطريق الكورنيش لمنع تجمع المواطنين، وتابع مواعيد غلق المحال التجارية والأسواق بنطاقه، حيث رفع حى شرق عربات تقديم الطعام والمشروبات بطريق الكورنيش ومنع الباعة المتجولين والتى تتسبب فى تجمع المواطنين، وذلك خلال حملة صباحية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق ، وذلك بناًء على توجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق، إلى إدارة إشغال الطريق بالحى بشن حضور عزة سعد سكرتير عام الحي، والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي.

كما شملت الحملة المرور على الأسواق بنطاق الحى ومنها ؛ زنانيرى فى سيدى جابر وباكوس وش مصطفى كامل ومحطة السوق وش حكيم باشا وسوق أبيس الثانية وطريق الجيش، وتم متابعة غلق المحال التجارية فى المواعيد المحددة والأسواق أيضًا.

يأتى ذلك فيما شن حى المنتزة أول برئاسة حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، حملة مكبرة ويرافقه كلا من أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى، رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، بإخلاء منطقة بير مسعود تنفيذا لقرار اللواء محافظ الإسكندرية وذلك لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار طريق الجيش امام بير مسعود و التحفظ على 1 ماتور ونش، 2 برويطه.

وإتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة و الأحياء، و تطبيق الاجراءات الوقائية من التعقيم و التطهير لها، تكثيف الاحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الالعاب الالكترونية، و تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و شدد على عدم اقامة سوق الجمعة و سوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الاسواق اليومية.

اخلاء منطقة بير مسعود
اخلاء منطقة بير مسعود

 

التحفظ على العربات المتنقلة
التحفظ على العربات المتنقلة

 

حملات مكثفة
حملات مكثفة

 

منع عربات المشروبات
منع عربات المشروبات

 


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