صور .. استمرار تطهير المنشأت البيطرية بمدن محافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكدت الدكتورة رحاب الجوهرى مدير مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء ، أن المديرية تستمر فى أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية والحيوية ، على مستوى ومدن محافظة جنوب سيناء .

وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدن المحافظ ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " .

وقالت الكتورة رحاب الجوهرى ، إنه تم الانتهاء من أعمال تطهيرمجمع المصالح وحدات الطب البيطرى والمجزر الآلى ونقابة أطباء الطب البيطرى بطور سيناء .

ومن جانبها قالت الدكتورة أميرة فؤاد ، مدير إدارة الطب البيطرى بنوبيع ، أنة تم تطهير الفنادق والمجزر بنوبيع والوحدة المحلية لمدينة نوبيع .

كما قام شباب مدينة نويبع بالتطوع ورش المساجد والعماير بالمدينة وتطهيرها حفاظا على صحة الموطنين .

يأتى ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وإجراء عملية تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمصالح الحكومية ، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات منها حظر الشيشة فى المقاهى وإغلاقها فى السابعة مساء حتى السادسة صباحا ، وإلغاء التجمعات والافراح وسرادق العزاء ، إلى جانب مطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لحماية المواطنين من فيروس كورونا .

الطب البيطرى بجنوب سيناء يطهر ويعقم المنشأت

تطهير المجازر بجنوب سيناء

تطهير وتعقيم المنشأت بجنوب سيناء