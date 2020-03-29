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صور.. إغلاق المحلات بكفر الشيخ فى المواعيد المحددة والمحافظ يشيد بأصحابها

الأحد، 29 مارس 2020 06:49 م
صور.. إغلاق المحلات بكفر الشيخ فى المواعيد المحددة والمحافظ يشيد بأصحابها إغلاق المحلات بكفر الشيخ فى المواعيد المحددة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أغلقت المحال التجارية بمحافظة كفر الشيخ، فى خامس أيام الحظر، مساء اليوم الأحد، تنفيذا لقرار حظر التجوال من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، والذى فرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من أجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بالتزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ قرار الغلق، مشيداً بالتزام أصحاب المحال.

 

وعلى جانب آخر تفقد اللواء جمال نور الدين، أعمال التطهير والتعقيم بكمين القرضا، ضمن خطة المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ ومديرية الأمن، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية على حدود ومنافذ المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف الوقاية من الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

وجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار أحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة وانتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، من خلال الكشف على جميع المواطنين القادمين من المحافظات المجاورة، وذلك بالأجهزة الكاشفة لدرجات الحرارة والموجودة بجميع منافذ المحافظة لرصد أى حالة ارتفاع فى درجات الحرارة وأى حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على أن يتم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع الصحة.

 

إغلاق المحلات بكفر الشيخ فى المواعيد المحددة (1)
إغلاق المحلات بكفر الشيخ فى المواعيد المحددة

 

إغلاق المحلات بكفر الشيخ فى المواعيد المحددة (2)
إغلاق المحلات بكفر الشيخ فى المواعيد المحددة 

 

إغلاق المحلات بكفر الشيخ فى المواعيد المحددة (3)
إغلاق المحلات بكفر الشيخ فى المواعيد المحددة 

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