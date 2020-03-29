صور.. إطلاق مبادرة لتطهير مدينة المحلة و 58 قرية و 435 عزبة بـ250 طن مطهرات

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة وعبد المجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية وسعد نصر رئيس جهاز النظافة بمجلس المدينة والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحله لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وبدأت اللجنة أعمالها بتوزيع المواد المطهره والمعقمه على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء في أعمال التطهير.

كما أطلق النائب مبادرة لتوزيع شنطة مواد غذائية علي 2000 أسرة فقيرة بقرى مركز المحلة كمرحلة أولى بالتعاون مع الرائدات الريفيات بقرى مركز المحله.

من ناحيه أخرى، أطلق عدد من شباب مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مبادرة "تحدى الخير" لمساعدة الأسرة الفقيرة وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة وغير القادرين، فى ظل فرض حظر التجوال والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاءت هذه المبادرة من منطلق الحس الوطني لهؤلاء الشباب، وتسابقهم فى أعمال الخير، ومساعدة المحتاجين وعمال اليومية فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

معتز الوزان أحد شباب المبادرة، قال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الحملة يقوم عليها مجموعة من شباب مدينة المحلة، المحبة للخير والمساعدة ليس بغرض الشهرة ولكن لمساعدة أهالينا بالمناطق الفقيرة بالمدينة، وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة، فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فى مواجهتها لانتشاء وباء كورونا.

وأشار إلى أن شباب الحملة اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الحملة على أرض الواقع، وتسابق جميع المشاركين فيها، المساعدة سواء بشراء السلع التموينية الإستراتيجية أو المساعدات المادية، ونجحنا بفضل تكاتف الشباب فى تجهيز 2500 كرتونة سلع غذائية وشنطة تموينية، نستهدف توزيعهم على 2500 أسرة بسيطة.







