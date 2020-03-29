صور.. إطلاق مبادرة لتطهير مدينة المحلة و 58 قرية و 435 عزبة بـ250 طن مطهرات

أطلق النائب محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، مبادرة لتطهير مدينة المحلة وقرى مركز المحلة بالكامل للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعايه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس المدينة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمجتمع المدني وعدد من شباب المحلة فى إطار المشاركه المجتمعية لمساندة الدوله لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.
من ناحيه أخرى، أطلق عدد من شباب مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مبادرة "تحدى الخير" لمساعدة الأسرة الفقيرة وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة وغير القادرين، فى ظل فرض حظر التجوال والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
جاءت هذه المبادرة من منطلق الحس الوطني لهؤلاء الشباب، وتسابقهم فى أعمال الخير، ومساعدة المحتاجين وعمال اليومية فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
معتز الوزان أحد شباب المبادرة، قال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الحملة يقوم عليها مجموعة من شباب مدينة المحلة، المحبة للخير والمساعدة ليس بغرض الشهرة ولكن لمساعدة أهالينا بالمناطق الفقيرة بالمدينة، وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة، فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فى مواجهتها لانتشاء وباء كورونا.
وأشار إلى أن شباب الحملة اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الحملة على أرض الواقع، وتسابق جميع المشاركين فيها، المساعدة سواء بشراء السلع التموينية الإستراتيجية أو المساعدات المادية، ونجحنا بفضل تكاتف الشباب فى تجهيز 2500 كرتونة سلع غذائية وشنطة تموينية، نستهدف توزيعهم على 2500 أسرة بسيطة.
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