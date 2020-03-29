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صرخات سيدة إنجليزية لتحذير الآباء بعد إصابة ابنها 12 عاما بفيروس كورونا.. فيديو

الأحد، 29 مارس 2020 10:22 م
صرخات سيدة إنجليزية لتحذير الآباء بعد إصابة ابنها 12 عاما بفيروس كورونا.. فيديو السيدة الانجليزية مع نجلها المصاب بفيروس كورونا
كتب آسر أحمد

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حرصت الإنجليزية ليان كوربيشلي، على تحذير الآباء والأمهات في مختلف دول العالم، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابة ابنها "سليم" صاحب الـ 12 عاما، بالفيروس.

ووفقاً لتقرير نقلته صحيفة "ديلي ستار" فإن الطفل "سليم" لم يعان من أى مشاكل تنفسية طوال حياته، ولذلك تم إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور الأعراض الأولية عليه وضيق تنفسه داخل منزله.

ونشرت كوريبشلي صورة لابنها البالغ من العمر 12 عاماً عبر حسابها بموقع فيس بوك، وهو داخل غرفته ويخضع لعملية تنفس صناعي، ويبدو عليه التماسك بالعلاج، وسرعان ما شاركت متابعيها بمقطع فيديو وهي تحذر الجميع من ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات لمكافحة الفيروس المنتشر.

السيدة الانجليزية مع نجلها المصاب بفيروس كورونا
السيدة الانجليزية مع نجلها المصاب بفيروس كورونا

وقالت السيدة الإنجليزية التي تمكث في مدينة مانشستر الكبري: "لقد كنا نتبع كل الإرشادات للوقاية من الفيروس، والتزمنا جميعاً في المنزل بتلك الإرشادات، وبالرغم من ذلك تمت إصابته بالفيروس بالرغم من عدم إتمام اختيارات المستشفى".

ووجهت السيدة الإنجليزية نصيحة لكل الآباء قائلة: "أشارك هذا الفيديو لتحذير الآباء الذين يتركون أبناءهم يتجولون في الشوارع بصحبة أصدقائهم بدون الالتزام بإرشادات الوقاية الصحية، هذا هو ابنى يبلغ من العمر 12 عاماً، ولم يكن يعانى من أى مشاكل فى التنفس في حياته، ولذلك تم إصابته بالفيروس".


سيدة انجليزية

طفل انجليزي يصاب بكورونا

كورونا في انجلترا

فيروس كورونا في انجلترا

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