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صحيفة بيلد: المخابرات الألمانية تتهم تركيا بإثارة الشغب على حدود اليونان

الأحد، 29 مارس 2020 01:10 م
صحيفة بيلد: المخابرات الألمانية تتهم تركيا بإثارة الشغب على حدود اليونان الحدود التركية اليونانية
كتب مصطفى عنبر

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أكد تقرير لوكالة المخابرات الفيدرالية الألمانية، BND أن الحكومة التركية حرضت على أعمال الشغب بشكل متعمد على الحدود اليونانية، عن طريق زرع أعضاء من أجهزتها الأمنية بين حشود المهاجرين، حسبما أفادت جريدة بيلد الألمانية.

واتهمت المخابرات الألمانية، عناصر المخابرات التركية بالتسلل وسط المهاجرين على طول الحدود التركية مع اليونان والتظاهر بأنهم مهاجرين لإثارة الاضطرابات.

وأضاف التقرير أن عناصر المخابرات التركية تعمدت استفزاز و رمي الحجارة على القوات اليونانية في محاولة للتحريض على أعمال الشغب.

 

وحسب جريدة بيلد الألمانية، نفت السلطات التركية هذه الاتهامات، ولم تكشف وكالة المخابرات الفيدرالية الألمانية عن مزيد من التفاصيل.

 

وفتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحدود إلى أوروبا في أواخر فبراير، حيث سجلت اليونان أكثر من 50 ألف محاولة من المهاجرين لعبور الحدود بشكل غير قانوني بحلول منتصف مارس.

 


تركيا

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