صحة الشرقية تناقش صرف الأدوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لمرضى الأمراض المزمنة

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، بحضور وكيل المديرية، ومديرى العموم، تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة خلال الفترة الراهنة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لأى مشكلة.

وتم مناقشة حيثيات نقل الخدمات الطبية من العيادات الخارجية بالمستشفيات للمراكز الطبية، والوحدات الصحية المجاورة، والتشديد على متابعة انتظام الفريق الطبى فى أداء الخدمة الطبية، ومناقشة صرف الأدوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لمرضى الأمراض المزمنة، وأيضاً الألبان بكميات تكفى لمدة 3 أشهر، وتوصيلها للمنازل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الدولة للحد من التكدس والتجمعات، لمنع انتشار العدوى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

على جانب آخر، وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية كلمات يعبر بها عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لجميع العاملين بالقطاع الصحي، بداية من أبطال الطب الوقائى مروراً بأبطال الطب العلاجي، الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية خط الدفاع الأول فى المعركة الحالية، على عزيمتهم وبسالتهم، وعملهم الشاق ليلاً ونهاراً فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وقال :"لا يسعنا سوى تقديم اسمى آيات الشكر والعرفان لكل من حمل الرسالة على عتاقه، وحمل سلاح الحرب فى هذه المعركة، من بناتنا ، وأبنائنا ، وزملائنا ، مجاهدين من أجل وطننا الغالى ، ومن أجل شعب مصر العظيم ، لحماية أبائنا وأمهاتنا وأطفالنا، وكل عزيز على أرض مصر ، بكل قوة وعزيمة ودون أى تراخى ، ودون النظر لأنفسهم ، أو لأية اعتبارات شخصية أخرى، وسيشهد التاريخ الوقفة البطولية لكل طبيب، وممرض، وفني، ومراقب صحي، وعامل، وكل من يعمل بالقطاع الصحى فى مواجهة هذه الحرب".

تابع، إن أى كلمات لا توافيكم حقكم ، فأنتم الأبطال، ومصدر قوة مصر وعزيمتها ، وجميع شعب مصر يقف ورائكم منتظر منكم النصر بعون الله وتوفيقه، داعيين الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم ، ويحفظ مصر وشعبها العظيم.