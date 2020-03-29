اليوم السابع
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صحة الحيوان: تحليل 2969 عينة لمنتجات غذائية مستوردة للكشف عن "كورونا"

الأحد، 29 مارس 2020 10:51 ص
صحة الحيوان: تحليل 2969 عينة لمنتجات غذائية مستوردة للكشف عن "كورونا" لحوم
كتب عز النوبى

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أكد تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، ممثل فى معامل معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، عن فحص 2969 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29 يناير وحتى 28 مارس، للتأكد من خلوها من فيروس "كورونا".

وأوضح التقرير، أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس "كورونا" وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى للتأكد من خلوها من الفيروس ، بالإضافة الى تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى للتأكد من خلوها من الفيروس.

وفى سياق متصل شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الادارة المركزية للحجر البيطري، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وخاصة لجميع واردات شرق اسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامتها، وعدم اصابتها بأية امراض او فيروسات.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف، من عمليات الرقابة على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول اية امراض حيوانية او فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، او من خلال مدخلات الإنتاج الوارده من الخارج.

 فيما تواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.


صحة الحيوان

فحص اللحوم

فيروس كورونا

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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