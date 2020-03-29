صحة البحر الأحمر: فاعل خير يتبرع بجهاز تنفس صناعى لمستشفى الغردقة العام

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه فى إطار جهود المشاركة المجتمعية وإيمانا بأهمية تفعيل دور المجتمع المدنى تبرع أحد فاعلى الخير بجهاز تنفس صناعى لصالح عناية مستشفى الغردقة العام، وتبلغ قيمته 200 ألف جنيه.

وأشاد مرعى بجهود المشاركة المجتمعية والمجتمع المدنى للارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية، من خلال تقديم الدعم للمنشآت الصحية والمستشفيات بالمدن والمراكز على مستوى المحافظة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن عمليات التعقيم فى مدن المحافظة لمواجهة فيروس، شملت عدة منشأت مختلفة منها سياحية وحكومية وعامة.

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعقيم 81 منشأ سياحية، و131 منشأ حكومية، و51 منشأة عامة، مؤكدا أن أعمال التعقيم سوف تستمر خلال الأيام المقبلة.

وكان الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، قد أكد أنه حرصاً على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة المختلفة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وأكد أن الفرق قامتبرش وتطهير وتعقيم 12 فندق سياحى بالغردقة، وبالاضافة الى عمل حملات التوعية وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية، كذلك 41 ديوان من دواوين المصالح الحكومية، بينهم مبنى حى جنوب الغردقة، والوحده الشاملة لرعاية الاحداث، والإدارة العامة للمياه الجوفية، وقسم شرطة الكهرباء، ومبنى الادارة الصحية والسكن الإدارى والمبنى الإدارى شرطة النجدة

كذلك مقر فرع المجلس القومى للمرأة ومبنى ادارة المحميات بالبحر الأحمر، وشوارع منطقة الدهار، وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى، ومستشفى الحميات والمستشفى العام، والمعمل المشترك، ومطار الغردقة، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.



