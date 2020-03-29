شكرى: وضعنا خطة لإعادة المصريين العالقين فى الدول المختلفة

كتب محمد شرقاوى

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إننا وضعنا خطة ستعلن قريبا لإعادة المصريين العالقين فى الدول المختلفة، مضيفا أن العالقين فى الدول المختلفة منهم طلاب فى دول أوروبا وكندا وأمريكا، بعد ما تم إغلاق الجامعات الخاصة بها، ولا توجد إقامة لهم بسبب انتهاء الدراسة واستكمالها عن طريق الإنترنت.

وأضاف شكرى خلال مداخلة هاتفية مع محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة محور، أن الزائرين بشكل مؤقت لهذه الدول ووالذين تم تعليق رحلاتهم عبر الدول العالقين بها، ومن ضمن ذلك هناك عدد كبير فى مدينة بالى من حديثى الزواج يقضون شهر عسل وتم إغلاق الطيران عليهم، وجارى التنسيق مع السفارات لعودهم فى القريب العاجل.

وتابع أنا نعمل على التنسيق مع السفارات لإعلان جدول الطيران التى سيتم نقلهم من الدول العالقين بها إلى مصر، مضيفا أن هناك طائرتين الأسبوع القادم لواشنطن، تجلى العالقين بها، وتم عودة عدد من المصريين العالمين من فرنسا.