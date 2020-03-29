شقيق رئيس إيران الأسبق يعلن إصابته بفيروس كورونا من داخل المستشفى.. فيديو

كتب ــ محمد تهامى زكى

أعلن نائب رئيس البرلمان السابق محمد رضا خاتمى، شقيق الرئيس الإيرانى الأسبق محمد خاتمى، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال خاتمى، فى مقطع فيديو من داخل المستشفى، إنه توجه إليها لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، عقب اكتشاف إصابته بالفيروس المستجد، وشن انتقادا على تعامل الحكومة الإيرانية مع انتشار كورونا.





ودعا خاتمى، الحكومة الإيرانية إلى العمل على تهيئة الظروف، حتى يتمكن المواطنون من التزام منازلهم والبحث عن الأسباب التى تجعلهم غير ملتزمين بالإرشادات الصحية، مؤكدا أن فيروس كورونا، كشف عن وجود أمراض سياسية واقتصادية واجتماعية فى البلاد.

یکی از مردان اصلاحات به #کرونا مبتلا شد. مردی که صادقانه بر موضع تقلب در سال ۸۸ ایستاد، دفاعیاتش را منتشر کرد تا مردم بدانند چه اتفاقی در آن سال افتاد.سیاستمداری صادق و بی آلایش؛ کسی که در بستر بیماری هم برای حل مشکلات کشور دغدغه دارد. برای سلامتی او دعا کنیم.🙏#محمدرضا_خاتمی pic.twitter.com/XzsXIbbrAe — 🇮🇷ایران من (Seyed Ali) (@IRANE_MAN1) March 28, 2020

من ناحية أخرى، أعلن جواد باذلى، رئيس جامعة العلوم الطبية فى إيران بمدينة جنابادى جنوب اقليم خراسان رضوى، عن إصابة رضيع يبلغ من العمر 35 يوما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجاءت نتيجة فحوصه ايجابية للمرض بعد ظهور أعراض الاصابة عليه، وتم نقله للمستشفى.

ووفقا لوكالة تسنيم، قال باذلى أن الإصابة بكورونا فى هذا العمر نادرة، لافتا إلى إصابة طفل أيضا يبلغ من العمر 3 سنوات فى منطقة جناباد وتماثله للشفاء.

وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن البلاد فى مرحلة إدارة مرض كوفيد 19 الآن، مقارنة بإحصائيات العالم الخارجى، مؤكدا أن بلاده ستدخل خلال الأسابيع المقبلة مرحلة احتواء المرض.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس، السبت، ارتفاع عدد إجمالى الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات 35 ألفا و408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، فى حين يبقى 3206 مصابين فى حالة صحية حرجة.