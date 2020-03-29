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شرطة دبى تلقى القبض على آسيوى نشر فيديوهات تحرض على تجاهل القوانين

الأحد، 29 مارس 2020 08:50 م
شرطة دبى تلقى القبض على آسيوى نشر فيديوهات تحرض على تجاهل القوانين شرطة دبى ـ أرشيفية
إيمان حنا

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ألقت شرطة دبي اليوم القبض على شاب آسيوى قام بتصوير ونشر مقطع فيديو حرض من خلالها أفراد المجتمع على تجاهل قوانين السير والمرور والإساءة لرجال الشرطة. وفق البيان.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها في تويتر إنها اتخذت الإجراءات القانونية بحقه. وكانت الإمارات قد أعلنت تمديد حظر التجول الليلي حتى الخامس من أبريل لتعقيم الأماكن العامة لمكافحة فيروس كورونا فيما سجلت قطر أول حالة وفاة بالمرض.
وشددت الداخلية الإماراتية على ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء.

وقالت إن "التجوال الخاص بالسيارات الشخصية أو للعائلة من البيت الواحد، ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة، والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، ويشترط لكل ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات".

وشددت على "عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية، وذلك تعزيزا لجهود السلامة والصحة العامة".

وأكدت أنه "سيتم فرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية، وسيتم تشديد الغرامة والسير في الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية".

 


دبى

كورونا

الامارات

شرطة دبى

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