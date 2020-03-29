شرطة دبى تلقى القبض على آسيوى نشر فيديوهات تحرض على تجاهل القوانين

إيمان حنا

ألقت شرطة دبي اليوم القبض على شاب آسيوى قام بتصوير ونشر مقطع فيديو حرض من خلالها أفراد المجتمع على تجاهل قوانين السير والمرور والإساءة لرجال الشرطة. وفق البيان.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها في تويتر إنها اتخذت الإجراءات القانونية بحقه. وكانت الإمارات قد أعلنت تمديد حظر التجول الليلي حتى الخامس من أبريل لتعقيم الأماكن العامة لمكافحة فيروس كورونا فيما سجلت قطر أول حالة وفاة بالمرض.

وشددت الداخلية الإماراتية على ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء.