اليوم السابع
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شباب الخير بالخانكة يوزعون سلعا غذائية على 250 أسرة من العمالة اليومية والفقراء

الأحد، 29 مارس 2020 03:56 م
شباب الخير بالخانكة يوزعون سلعا غذائية على 250 أسرة من العمالة اليومية والفقراء جانب من المبادرة
القليوبية - نيفين طه

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دشن شباب الخير بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية ، "مبادرة للخير" هدفها مساعدة الأسر الفقيرة ، وكذلك أسر العمال الذين يعملون بأجر يومى ، عمالة غير منتظمة ، مساهمه لهم فى تخطى تلك الأزمة لمكوثهم بالبيت تنفيذا لقرارات أجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال أحد المشاركين بمدينة الخانكة ، لـ " اليوم السابع " أن هذا المبادرة تطوعية من شباب مدينة الخانكة ، بالتعاون مع أهل الخير لمساعدة الأهالى بتلك الفترة حتى يتسنى لنا التصدى لفيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه تم توزيع كراتين وشنط بها سلع غذائية عبارة عن " أرز ومكرونة وزيت وصلصة " تم توزيعها على 250 أسرة من العمالة المؤقتة ، والأسر الغير قادرة ، حتى يشعرون أننا واحد حتى نعبر تلك الأزمة وتشجعيهم على تنفيذ قرارات أجهزة الدولة بالمكوث بالمنزل لتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن تلك المبادرة لاقت استحسان طيب بين الأهالى وفرحة غارمة منهم ، مضيفا أن المبادرة ستستمر حتى تشمل جميع الأسر الغير القادرة والعمالة المؤقتة بمدينة الخانكة ، منوها أنه سيتم توسيع تلك المبادرة حتى تشمل أكبر عدد من مدينة الخانكة حتى يشعر الجميع بأننا يد واحدة ونساعد أجهزة الدولة فى قراراتها الصائبة والتى هدفها حمايتنا وسلامتنا .

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع ، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة .

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد

مبادرة للخير لمساعدة اسر العمالة الغير منتظمة بالقليوبية (1)
مبادرة للخير لمساعدة اسر العمالة الغير منتظمة بالقليوبية 

 

مبادرة للخير لمساعدة اسر العمالة الغير منتظمة بالقليوبية (4)
مبادرة للخير لمساعدة اسر العمالة الغير منتظمة بالقليوبية

 

مبادرة للخير لمساعدة اسر العمالة الغير منتظمة بالقليوبية (5)
مبادرة للخير لمساعدة اسر العمالة الغير منتظمة بالقليوبية 

 

مبادرة للخير لمساعدة اسر العمالة الغير منتظمة بالقليوبية (7)
مبادرة للخير لمساعدة اسر العمالة الغير منتظمة بالقليوبية

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