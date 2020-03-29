شاهد.. كيف يتم تغسيل جثامين ضحايا كورونا فى إيران.. يدفنهم متطوعين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشرت وكالة يونيوز، تقرير لايرانيين يقومون بالتطوع لإجراء عملية التغسيل للمتوفيين بفيرو كورونا المستجد، ودفنهم وفقا لتعليمات وارتداء ملابس خاصة تقيهم من الإصابة بالفيروس القاتل المتفشى فى إيران.

وارتفعت وفيات إيران جراء فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى 2640 بعد ان سجلت السلطات 123 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الإصابات 38 ألف و 309 اصابة، وبلغ عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12391 شخصا.

ولفت نائب وزير الصحة، إيرج حريرجي، إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس انخفضت في 13 محافظة.

بدوره، كشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل جديدة لخطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تبنى الخطة الجديدة على أنه فى حال أدرك الشخص إصابته بفيروس كورونا فعليه أن يبعد نفسه عن المجتمع أسبوعين ويفرض حجر صحى بشكل أو بأخر على نفسه.

وبحسب وكالة تسنيم، كشف روحانى تخصيص 20% من الموازنة العامة للبلاد لمكافحة كورونا، أى 100 ألف مليار تومان مشيرًا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90%من تكاليف العلاج لمرضى كورونا.

ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.