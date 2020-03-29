اليوم السابع
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س وج.. لماذا يصاب مرضى السرطان بضعف المناعة وما هى طرق تقويتها

الأحد، 29 مارس 2020 08:00 ص
س وج.. لماذا يصاب مرضى السرطان بضعف المناعة وما هى طرق تقويتها ضعف المناعة عند مريض السرطان
فاطمة ياسر

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السرطان يعد من الأمراض التي تتسبب في تعرض الشخص المصاب بها لضعف شديد في الجهاز المناعي، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الحيل لتقويته، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday".

 

ما هو مرض السرطان؟

مرض السرطان هو حدوث تغيرات في نمو الخلايا في الجسم، ويحدث بها انقسام، ويكون هذا النمو بشكل غير طبيعي، وتتكون كتلة، وعند الخضوع لبعض الأشعات يتبين حقيقة الإصابة بالمرض.

لماذا يتعرض مرضي السرطان لضعف في الجهاز المناعي؟

يتعرض بشكل كبير المصابون بمرض السرطان لضعف في الجهاز المناعي، وهذا الضعف يكون بشكل عام بعد خضوعهم لجلسات العلاج الكيميائي أو الإشعاع، ويعد هذا هو السبب الرئيسي، بالإضافة إلى عدم قرة أغلب المصابين بالسرطان في تناول الأطعمة وهذا الأمر يتسبب في فقدانهم نسبة كبيرة من أوزانهم في وقت قصير، وهنا يتم ضعف الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

ما هي أفضل الطرق لتقوية الجهاز المناعي لمرضى السرطان؟

أكد التقرير أنه خلال رحلة العلاج التي يخضع لها مرضي السرطان عليهم تناول بعض الأدوية التي من دورها تقوية ورفع كفائها الجهاز المناعي.

 

هل يوجد أطعمة أو نصائح يجب على مريض السرطان القيام بها لتقوية الجهاز المناعي؟

نعم هناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها لحماية مرضي السرطان من الإصابة بالسرطان، ومنها:

- أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أهم الحيل التي أثبتت دورها في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا عليك النوم لمجة لا تقل عن 7 ساعات.

- تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا ييعد من الحيل الغذائية الهامة التي من دورها تقوية الجهاز المناعي بالطريقة المطلوبة.

- الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات تعد من الحيل الغذائية الجيدة، لأنها تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

- الحركة المستمرة أو ممارسة التمارين الرياضية الخفيف فى المنزل تعد من الحيل الجيدة التي تجدد وتنشط خلايا الجسم، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي.


مرض السرطان

تقوية المناعة لمرضي السرطان

ضعف المناعة عند مرضي السرطان

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