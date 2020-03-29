سيولة مرورية على طريق النصر فى الاتجاهين

شهد طريق النصر سيولة مرورية وعدم زحام للسيارات وذلك فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى المعادي ، كما شهد الطريق على الاتجاه الآخر سيولة أيضا وعدم زحام.

ويبدأ اليوم فى السابعة مساء اليوم الخامس لتطبيق حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة والصادر من مجلس الوزراء فى اطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وكذلك تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات.