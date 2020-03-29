اليوم السابع
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سيارات البلدية تنفذ حملة تعقيم وتطهير لمنطقة الملك فهد بالدمام.. فيديو

الأحد، 29 مارس 2020 12:42 م
سيارات البلدية تنفذ حملة تعقيم وتطهير لمنطقة الملك فهد بالدمام.. فيديو تعقيم الدمام فى السعودية
كتب محمد شعلان

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تكثف السلطات المحلية في المملكة العربية السعودية من جهودها لتعقيم المدن والأحياء في كل مدن المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وفي هذا الإطار عرض المكتب الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية السعودية عبر صفحته على "تويتر"، فيديو لانتشار حملات التعقيم والرش والتطهير في منطقة الملك فهد بالدمام في أوقات حظر التجول ضمن مبادرة القطاع البلدي للحد من انتشار وبا كورونا العالمي.

وعلى جانب آخر، نفى الدكتور محمد العبد العالى المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية، ما تم تداوله من أنباء حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، مطالبا التواصل مع وزارة الصحة للحصول على المعلومات من مصدرها.

تعقيم الدمام فى السعودية
تعقيم الدمام فى السعودية

 

وكتب العالى، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "لا صحة عما يتم تداوله حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض"، مضيفا: "ندعو الجميع إلى التواصل مع وزارة الصحة السعودية، فى حال وجود أى استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".

 

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت خلال مؤتمرها الصحفى، أمس السبت، عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة فى المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر، ووصول إجمالى عدد الإصابات إلى 1203.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات كورونا فى الصيف، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.

 

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك حالتين تماثلا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.


الدمام

السعودية

تعقيم المملكة

فيروس كورونا

كورونا الجديد

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