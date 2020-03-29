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سوريا: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا..وفاة سيدة

الأحد، 29 مارس 2020 11:00 م
سوريا: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا..وفاة سيدة كورونا
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف وهي أول وفاة بالفيروس في سورية وتسجيل إصابات جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان لها إن سيدة توفيت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف مضيفة إنه تبين بعد إجراء الاختبار اللازم لها أنها كانت حاملة فيروس كورونا.

وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في سورية.

وبذلك يكون عدد الحالات المسجلة بالفيروس في سورية عشر إصابات توفيت إحداها.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 22 من الشهر الجاري عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية لشخص قادم من خارج البلاد.

 

 


سوريا

فيروس كورونا

وفاة سيدة بكورونا

كورونا

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