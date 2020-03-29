اليوم السابع
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سنغافورة تسحب جواز سفر شخص انتهك الحجر الصحى

الأحد، 29 مارس 2020 08:57 ص
سنغافورة تسحب جواز سفر شخص انتهك الحجر الصحى كورونا فى سنغافورة
وكالات

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سحبت السلطات فى سنغافورة جواز سفر من أحد المقيمين بسبب انتهاكه إجراءات الحجر الصحى فى منزله، التى كان يتعين عليه التقيد بها بعد عودته من الخارج.

وقالت إدارة الهجرة، إن السلطات ولأول مرة تقرر اتخاذ هذا الإجراء، فى إطار الوضع الذى تعيشه البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأوضحت أن المقيم الذي تم سحب جواز السفر منه، هو مواطن إندونيسي، كان ملزما بالبقاء في بيته لمدة 14 يوما، وتم اتخاذ هذا القرار في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق حذرت السلطات في سنغافورة من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ينتهك إجراءات الحجر الصحي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة حتى الآن 800 حالة.

 

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كورونا فى سنغافورة

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