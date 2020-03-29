سكرتير الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات سوق النهضة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، يرافقة اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، حملة مكبرة بقرى النهضة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين والمرور على المحلات، لضبط الأسعار والتأكد من التزامهم بقرارات الحظر.

وقام اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول، ومحمد عبد الله رئيس حي العامرية ثان، وبحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحي، وجميع الإدارات المعنية بالحي اليوم الاحد بشن حملة مكبرة بالنهضة حيث تم رفع الاشغالات والباعة الجائلين والمرور علي المحلات لضبط الأسعار والتأكد من التزامهم بقرارات الحظر ومعاقبة المخالفين منهم .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء ، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها ، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق ، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الالعاب الالكترونية ، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة الى الآن ، منع الأسواق العشوائية والأسبوعية والتشديد على عدم اقامة سوق الجمعة وسوق الحمام ، بالإضافة الى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم اصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى و المتابعة اللحظية للاحياء ، وتكثيف الحملات على المقاهى و الكافتريات لمنع تدخين الشيشة ، وغلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10آلاف جنية ، بالإضافة الى متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء ، يأتى ذلك فيما قامت الاحياء بحملات لتعقيم وتطهير الشوارع بالمطهرات بالتزامن مع فترة الحظر بعد الساعة السابعة مساء ، كذلك واصلت المؤسسات الحكومية حملات تطهير مكاتب العاملين بها ، ووضع لوحات إرشادية للتعامل مع الجمهور لبعض الشركات الخدمية مثل شركات الماء والكهرباء و مكاتب الصحة.



حملة مكبرة لإزالة اشغالات سوق قرى النهضة غربا



حملة مكبرة لإزالة اشغالات سوق قرى النهضة غربا



حملة مكبرة لإزالة اشغالات سوق قرى النهضة غربا



حملة مكبرة لإزالة اشغالات سوق قرى النهضة غربا