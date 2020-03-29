اليوم السابع
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سكان نيويورك يلجأون لتربية الكتاكيت بعد نفاذ الدجاج فى المتاجر بسبب أزمة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 09:51 م
سكان نيويورك يلجأون لتربية الكتاكيت بعد نفاذ الدجاج فى المتاجر بسبب أزمة كورونا كتاكيت
كتب محمد جمال

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لجأ سكان نيويورك إلى شراء كميات كبيرة من الكتاكيت وقاموا بعمل مزارع في بيوتهم لتربيتهم خاصة بعد الإقبال غير العادي والضغط الشديد على شراء مزيد الدجاج الجاهز والمثلج من محلات السوبر ماركت، ونظرا لتعنت الكثير من سائقي الشاحنات وامتناعهم عن توصيل الطلبات إلى المحلات التجارية الكبرى خوفا من العدوى في ولاية نيويورك فتعاني محلات السوبر ماركت من نقص شديد في السلع الغذائية بسبب رفض السائقين تصدير أي شحنات لنيويورك بسبب عدوى كورونا.

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كتاكيت

ووفقا لصحيفة ديلى ميل" فقد أوضحت أن البعض لجأ لتربية بعض المواطنين للكتاكيت داخل بيوتهم بسبب النقص الشديد في الأسواق، وأكدت الصحيفة أن عمليات شراء الدجاج تضاعفت بمقدار 3 مرات عن المعتاد وأن نسبة الشراء زادت بنسب كبيرة عن الشهور السابقة لتصبح المتاجر خاوية من السلع.

وقالت مديرة إحدى المتاجر أن بعض المواطنين يلجأون إلى شراء الكتاكيت بسبب العزلة الاجتماعية التي فرضتها أزمة كورونا وانعزال الولايات عن بعضها البعض فيتخذون الكتاكيت للحصةل أيضا على البيض.

 

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وأعلنت السلطات المعنية فى الولايات المتحدة، اليوم الأحد عن تسجيل 237 حالة وفاة جديدة فى نيويورك بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفيما وصل إجمالى الوفيات إلى ما يقرب 1000 حالة. 

وكان حاكم نيويورك، قد أعلن منذ قليل عن تسجيل 7195 حالة إصابة جديدة في الولاية ليقترب إجمالي الإصابات من 60 ألف حالة، وأكد على مد الإغلاق فى إطار مكافحة فيروس كورونا إلى 15 أبريل المقبل. 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد ظهر للمرة الأولى فى نهاية العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ووصل إلى عدد كبير من دول العالم، فى ظل سهولة انتشاره، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشار هذا الفيروس، مثل حظر التجوال وغيرها. 


نيويورك

الولايات المتحدة

كتاكيت

دجاج

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