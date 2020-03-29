اليوم السابع
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بعد رصد فيديو لهم بـ "فيس بوك"..

سقوط 4 أشخاص لنصبهم على المواطنين فى منشأة ناصر

الأحد، 29 مارس 2020 01:04 م
سقوط 4 أشخاص لنصبهم على المواطنين فى منشأة ناصر متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة ، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة  بمنطقة منشأة ناصر ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين .

 

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) ، متضمناً قيام أحد الأشخاص بتجميع المواطنين من العمالةغير المنتظمة بإستخدام مكبر صوت حيازة شخص آخر، والتحصل منهم على بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم ومبلغ مالى قدره ( 10 جنيهات) من كل فرد، بزعم إدراج بياناتهم بالموقع الإلكترونى الخاص بإحدى جهات الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على إعانات شهرية ، كما تبين قيام شخصين أخرين بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بقصد تحريض المواطنين.

 

وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ، فنى تبريد وتكييف ، بائعان  ، عامل مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بهدف تحقيق مكاسب مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 

 


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