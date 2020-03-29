سفارات إيران تطلق حملات على مواقع التواصل الاجتماعى لرفع العقوبات الأمريكية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أطلقت السفارت الإيرانية بالخارج، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعى تويتر وفيس بوك، حملات ضد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى 2018، وسط أزمة تعانى منها طهران بعد ارتفاع اعداد وفيات فيروس كورونا ونقص حاد فى الكوادر الطبية والأدوية.

وطالبت الحملات التى دشنت لها هشتاجات باللغتين الفارسية والإنجليزية والعربية، بوقف العقوبات عن إيران لمساعدة طهران فى مواجهة جائحة كورونا.

وفى الـ 26 مارس الماضى، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 20 من المسؤولين والأفراد والشركات التي مقرها إيران والعراق، واتهمتهم بدعم جماعات إرهابية في تصعيد للضغط على طهران حتى في الوقت الذي تحارب فيه تفشي وباء كورونا.

ورفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، فى وقت تتصاعد فيه وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وارتفعت وفيات إيران جراء فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى 2640 بعد ان سجلت السلطات 123 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الإصابات 38 ألف و 309 اصابة، وبلغ عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 12391 شخصا.

ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.