اليوم السابع
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زوجة رئيس وزراء كندا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 05:40 ص
زوجة رئيس وزراء كندا تعلن تعافيها من فيروس كورونا رئيس وزراء كندا وزوجته
وكالات

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أعلنت صوفى جريجوار، زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الأحد، تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لما نشرته صحيفة العين الإماراتية، قالت صوفي، عبر حسابها على "فيسبوك": "شعرت بتحسن كبير وحصلت على نتائج إيجابية لفحوصات طبية من قبل طبيبي الخاص في أوتاوا التى أوضحت شفائى من الفيروس".

وشكرت صوفى، كل من تعاطف معها وواساها منذ إعلان إصابتها، وقدمت النصح للجميع بتنفيذ الإرشادات الطبية.

وقالت: "هذه أوقات صعبة، أعلم أنه ليس من السهل أن نكون وحدنا، نحن جميعا كائنات اجتماعية، بما في ذلك أنا! ولكن لمجرد زيادة المسافة الجسدية بيننا لا يعني أننا يجب أن نفعل الشيء نفسه عاطفيا".

ولفتت إلى أنه من وسائل التواصل الاجتماعى إلى المكالمة الهاتفية البسيطة، هناك العديد من الطرق للبقاء على اتصال بينما نحن بعيدون ونعمق بالفعل علاقاتنا".

وتابعت: "أعتقد اعتقادا راسخا أن العلم والتعاطف سيخرجاننا من هذه الأزمة. وهذا يعني الاستماع إلى البروتوكولات الصحية ومتابعتها والبقاء في المنزل في الوقت الحالي".

واستطردت: "أشعر بإلهام شديد لرؤية العديد من الأشخاص يساعدون ويهتمون ببعضهم البعض ويساعدون في مكافحة انتشار الفيروس والسيطرة عليه".

وأشارت إلى أن "الجيران يجلبون البقالة لبعضهم البعض، وتقوم الشركات بتوفير المستلزمات التي نحتاجها، ويقدم الفنانون عروضا مجانية لرفع معنوياتنا! هذا ما يحتاجه العالم الآن - والكثير من الكنديين يفعلون ذلك!".

وكانت زوجة رئيس الوزراء الكندي قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا يوم 12 مارس الماضي.


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