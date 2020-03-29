اليوم السابع
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زمن العزل.. تخوفات من تصاعد العنف المنزلى مع حبس الملايين بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 02:00 م
زمن العزل.. تخوفات من تصاعد العنف المنزلى مع حبس الملايين بسبب كورونا العنف المنزلى
كتب بيتر إبراهيم

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مع بقاء الأسر في جميع أنحاء أوروبا محصورة في منازلها للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد ، تتزايد المخاوف من تصاعد العنف المنزلي، دقت الجمعيات التي تساعد ضحايا العنف المنزلي ناقوس الخطر بعد أن تفوقت أوروبا على الصين لتصبح بؤرة الوباء.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، تقول الرابطة الفيدرالية الألمانية لمراكز الاستشارات وخطوط المساعدة النسائية (BFF) "بالنسبة للعديد من الناس ، فإن منزلهم ليس بالفعل مكانًا آمنًا".

لكن الرابطة تحذر من أن التوتر الناجم عن العزلة الاجتماعية يزيد من حدة التوتر ويزيد من "خطر العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والأطفال".

ولا تقتصر المخاطر على المنازل حيث كان العنف يمثل مشكلة بالفعل من قبل، وعلاوة على الضغط الناجم عن الحبس، تزيد المخاوف بشأن الأمن الوظيفي والصعوبات المالية أيضًا من احتمالية حدوث نزاعات.

وتقول فلورنس كلوديبيير ، رئيسة اتحاد الآباء في FCPE في منطقة الراين العليا ، وهي منطقة تضررت بشدة من الوباء في فرنسا: "إنه يضع الكثير من الضغوط على الأسر".

وقالت إنها تسمع قصصًا عن "الآباء الذين يتصدعون ولا يستطيعون الاستمرار" في العائلات التي لم تكن لديها أي مشاكل من قبل.

وفي الصين ، التي تخرج ببطء من عدة أسابيع من الإغلاق التام ، أفادت منظمة حقوق المرأة Weiping عن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في تقارير العنف ضد المرأة.

وفي إسبانيا ، التي لديها ثاني أسوأ تفشي في أوروبا بعد إيطاليا ، انتحرت أم لطفلين تبلغ من العمر 35 عامًا الأسبوع الماضي.

ماذا يمكننى أن أفعل

بالنسبة للأطفال والشباب والنساء من ضحايا العنف المنزلي - العقلي أو البدني - فإن الوضع الحالي يعني "أن تكون متاحًا باستمرار" للإساءة من قبل الجاني ، ويشدد الاتحاد الألماني.

ويعترف راينر ريتينغر ، الذي يرأس جمعية حماية الطفل الألمانية ، بأن قرارات إغلاق المدارس والنوادي الرياضية ومراكز الشباب مهمة للحد من انتشار الفيروس ومنع تجاوز المستشفيات، لكن "من يرى ويسمع الأطفال المعتدى عليهم اليوم؟".

 

تقول مارتين بروس ، رئيسة المنظمة الباريسية لصوت الطفل: "في الوقت الذي تضخ فيه الحكومات مليارات الدولارات في اقتصاداتها وخدماتها الصحية ، يجب ألا تغفل عن أهمية المساواة وحقوق الإنسان الأساسية".


العنف المنزلى

العنف ضد المرأة

كورونا

فيروس كورونا

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