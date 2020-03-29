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زحام أمام سنترالات دمياط للحصول على شريحة تابلت التعليم ودفع الفواتير.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 03:28 م
زحام أمام سنترالات دمياط للحصول على شريحة تابلت التعليم ودفع الفواتير.. صور زحام أمام سنترالات دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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شهدت سنترالات محافظة دمياط زحام شديد من المواطنين بسبب استلام شريحة التابلت التى أعلنت وزارة التربية والتعليم توافرها بالسنترالات، وتزامن التزاحم على شرائح التابلت بقيام المواطنين بدفع فواتير التليفون الأرضى والانترنت المنزلى .

وشهد سنترال مدينة دمياط بشارع التحرير تكدس الأهالى أمامه، بعد أن حرصت الإدارة على إعطاء الموجودين أرقام، والإنتظار فى الخارج، ليدخل من يأتى دوره ليتحول الزحام من أمام السنترال إلى داخله.

وقال حسام معوض، أنه حضر لشراء شريحة خط التابلت لإبنه، مطالبًا بإيجاد حل للزحام، ومقترحًا أن يقوم موظف بتنظيم المواطنين فى شكل طابور وبين كل مواطن وآخر متر ونص، أو زيادة عدد الموظفين الذين يقومون بالتعامل مع المواطنين.

وناشد المهندس عصام عمر، رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن يتم توزيع الشرائح فى المدارس، وأن يقوم مندوب من المدرسة باستلام الشرائح وتسليمها للطلاب، منعًا للتكدس، وتماشيًا مع الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

زحام أمام سنترالات دمياط (1)
 

 

زحام أمام سنترالات دمياط (2)
 

 

زحام أمام سنترالات دمياط (3)
 

 

زحام أمام سنترالات دمياط (4)
 

 

زحام أمام سنترالات دمياط (5)
 

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