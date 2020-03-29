اليوم السابع
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رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد أعلى الطريق الدائرى

الأحد، 29 مارس 2020 11:07 ص
رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد أعلى الطريق الدائرى جانب من انقلاب سيارة مقطورة محملة بالحديد
كتب بهجت أبو ضيف

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أزال ضباط الإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد أعلى الطريق الدائري اتجاه المعادي نزلة المريوطية، الذي وقع صباح اليوم، وتمكن رجال المرور من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى،بعد رفع كمية الحديد التي كانت محملة بالسيارة، وتسببت في تعطيل حركة السير.

كانت سيارة نقل محملة بكمية من حديد التسليح انقلبت أعلى الطريق الدائري اتجاه المعادي، بالقرب من نزلة المريوطية، حيث انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة.

وعلى الفور انتقل اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة لرفع السيارة وسحب بعض الكثافات الناتجة عن الحادث.

وعلى جانب آخر، شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .


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