"رغم التحذيرات" ..إقبال كبير لأهالى دمياط على شراء السلع بالأسواق.. صور

دمياط معتز الشربينى

شهدت أغلب شوارع مدن ومراكز محافظة دمياط ازدحاما شديدا منذ الصباح الباكر وبعد عودة أغلب المحال التجارية للعمل كما شهدت محال وأسواق الأسماك اقبالا متزايدا بعد إغلاق الأسواق لمدة يومين، وأعرب عدد من المواطنين عن غضبهم من هذا الزحام فى الوقت الذى تبذل فيه الدولة جهودا كبره لحظر الاختلاط والزحام فى ظل اطار خطة الجولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال محمد جلال موظف إن أغلب الأسواق شهدت إقبالا غير مسبوق منذ صباح اليوم لشراء أغلب السلع ومنعا سوق الحسبة والشرباصى وسوق السمك وأكد أن زحام الموطنين يمثل خطورة على صحتهم وطالب بتقنين هذه الأوضاع خلال تلك الفترة الحرجة.

وأضاف محمد كامل تاجر أن الوضع الحالى يحتاج شىء من الانضباط لأن اقبال المواطنين على الأسواق خطر واضح ويؤدى الى مزبد من الإصابات بفيرس كورونا .

وأصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارا اليوم، بغلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر وذلك ضمن حزمة الإجراءات و التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهدته المدينة اليوم قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين خلافاً لخطة الدولة لمنع أى تجمعات للحد من إنتشار العدوى حفاظاً على سلامة المواطنين.

و أكدت المحافظ على كافة الجهات المختصة بتطبيق ذلك القرار اعتبارًا من غد السبت حتى صدور إشعار آخر، كما ناشدت أهالى المحافظة مجددا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كما شهدت سنترالات محافظة دمياط زحام شديد من المواطنين بسبب استلام شريحة التابلت التى أعلنت وزارة التربية والتعليم توافرها بالسنترالات، وتزامن التزاحم على شرائح التابلت بقيام المواطنين بدفع فواتير التليفون الأرضى والانترنت المنزلى .

وشهد سنترال مدينة دمياط بشارع التحرير تكدس الأهالى أمامه، بعد أن حرصت الإدارة على إعطاء الموجودين أرقام، والإنتظار فى الخارج، ليدخل من يأتى دوره ليتحول الزحام من أمام السنترال إلى داخله.

وقال حسام معوض، أنه حضر لشراء شريحة خط التابلت لإبنه، مطالبًا بإيجاد حل للزحام، ومقترحًا أن يقوم موظف بتنظيم المواطنين فى شكل طابور وبين كل مواطن وآخر متر ونص، أو زيادة عدد الموظفين الذين يقومون بالتعامل مع المواطنين.

وناشد المهندس عصام عمر، رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن يتم توزيع الشرائح فى المدارس، وأن يقوم مندوب من المدرسة باستلام الشرائح وتسليمها للطلاب، منعًا للتكدس، وتماشيًا مع الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.



