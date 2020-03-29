رغم إصابة 259 بالوباء.. وزير الصحة الأردنى: لم ندخل مرحلة الخطر بشأن كورونا

كتب- هاشم الفخراني

قال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، إن الأردن لم يدخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، فيما أصيب 259 شخصا فى آخر إحصائية للوزارة اليوم الأحد.

واضاف جابر في مقابلة حصرية لـCNN، أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدرّبة بشكل جيد، مؤكداً أن الأردن قد يتمكن من احتواء كورونا في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع في حال استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.

وقال جابر، إن إجراءات التعامل مع الحالات أولا بأول والحجر الذي تم فرضه على كافة القادمين للملكة، واستعداد المستشفيات، إضافة إلى حصر بؤر الفيروس وحظر التجول وتعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية جميعها نجحت في عدم الوصول إلى مرحلة الخطر.

وبين أنه تم زيادة عدد الفحوصات التي تجرى لفيروس كورونا، وبالتالي لسنا في مرحلة خطر لكن هذا لا يعني أن نتهاون أو نتغافي فى أى مرحلة.

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة الأردن، اليوم الأحد عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الكلي إلى 259 إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وقررت الحكومة الأردنية، الاستمرار في تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات حتى منتصف شهر إبريل المقبل.

وكانت فرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد شمال وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.