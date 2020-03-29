اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 10:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رغم إصابة 259 بالوباء.. وزير الصحة الأردنى: لم ندخل مرحلة الخطر بشأن كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 09:00 م
رغم إصابة 259 بالوباء.. وزير الصحة الأردنى: لم ندخل مرحلة الخطر بشأن كورونا سعد جابر
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، إن الأردن لم يدخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، فيما أصيب 259 شخصا فى آخر إحصائية للوزارة اليوم الأحد.

واضاف جابر في مقابلة حصرية لـCNN، أن فرق الرعاية الصحية في البلاد مستعدة ومدرّبة بشكل جيد، مؤكداً أن الأردن قد يتمكن من احتواء كورونا في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع في حال استمرت الجهود الرامية لمواجهة الجائحة.

 

وقال جابر، إن إجراءات التعامل مع الحالات أولا بأول والحجر الذي تم فرضه على كافة القادمين للملكة، واستعداد المستشفيات، إضافة إلى حصر بؤر الفيروس وحظر التجول وتعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية جميعها نجحت في عدم الوصول إلى مرحلة الخطر.

 

وبين أنه تم زيادة عدد الفحوصات التي تجرى لفيروس كورونا، وبالتالي لسنا في مرحلة خطر لكن هذا لا يعني أن نتهاون أو نتغافي فى أى مرحلة.

 

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة الأردن، اليوم الأحد عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الكلي إلى 259 إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

 

وقررت الحكومة الأردنية، الاستمرار في تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات حتى منتصف شهر إبريل المقبل.

 

وكانت فرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد شمال وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.


الأردن

وباء كورونا

الصحة الأردنية

اعراض كورونا

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأردن يعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى إلى 259

الأحد، 29 مارس 2020 07:22 م

ملك الأردن يؤكد ضرورة مواصلة إجراء فحوصات كورونا لضمان سلامة المواطنين

الأحد، 29 مارس 2020 05:47 م

خارجية الأردن تدين الهجوم الحوثى الإرهابى على السعودية.. وتصفه بـ"الجبان"

الأحد، 29 مارس 2020 12:25 م

الأردن يعزل محافظة إربد بسبب تفشى كورونا..وعقوبات ضد المخالفين

السبت، 28 مارس 2020 10:00 م

هدايا ملكة من ملك الأردن وزوجته لعروسان في الحجر الصحي بالبحر الميت

السبت، 28 مارس 2020 09:58 م

الأردن يعلن تسجيل 11 حالة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع لـ 246

السبت، 28 مارس 2020 07:50 م

صور.. الأردن يعزل محافظة إربد بسبب كورونا..وعقوبات ضد المخالفين

السبت، 28 مارس 2020 06:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

أخبار مصر اليوم.. استثناء الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة