اليوم السابع
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رش وتطهير الشوارع العامة والميادين بمركز ومدينة مغاغة فى المنيا

الأحد، 29 مارس 2020 09:33 م
رش وتطهير الشوارع العامة والميادين بمركز ومدينة مغاغة فى المنيا رش وتطهير الشوارع العامة والميادين بمركز ومدينة مغاغة فى المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، حملة لأعمال الرش والتطهير بالشوارع العامة والميادين والمنشآت العامة والخدمية ودور العبادة داخل المدينة والقرى التابعة للمركز، بالإضافة لإخلاء أحد الأسواق للقضاء على أى تجمعات، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

كما أكد اللواء ايهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن أعمال التطهير والتعقيم سوف تتم بصفة مستمرة لحماية المواطنين من خطر هذا الفيروس كما دعا جموع المواطنين بالتكاتف واتباع التعليمات الواردة لعبور هذه المرحلة بسلام.

وكان اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا وجه باتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة لمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بوجود ازدحام على ماكينات الصراف بالبنوك حيث وفرت الوحدة المحلية بالمنيا مقاعد لاستراحة العملاء فى انتظار أدوارهم حتى لا يحدث تزاحم.

ومن جهة أخرى يتابع رئيس مجلس المدينه ونوابه بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالمنيا أعمال تطهير الشوارع والميادين الرئيسية.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال الرش والتطهير بالشوارع العامة والميادين والمنشات العامة والخدمية ودور العبادة داخل المدينة والقرى التابعة للمركز، بالإضافة لإخلاء أحد الأسواق للقضاء على أى تجمعات، وذلك لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما ازالت الوحدة المحلية حاله تعد بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 90 كتر مربع.

وأكد المحافظ، ان اعمال التطهير والتعقيم مستمرة فى كافة انحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين فى تنفيذ تلك الاعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع انحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

رش وتطهير الشوارع العامة والميادين بمركز ومدينة مغاغة فى المنيا (1)
رش وتطهير الشوارع العامة والميادين بمركز ومدينة مغاغة فى المنيا 

 

رش وتطهير الشوارع العامة والميادين بمركز ومدينة مغاغة فى المنيا (2)
رش وتطهير الشوارع العامة والميادين بمركز ومدينة مغاغة فى المنيا 

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

فيروس كرونا

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