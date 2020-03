رسالة جديدة لبوريس جونسون من داخل العزل الصحي.. هكذا ننقذ آلاف الارواح؟

وجه بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، رسالة جديدة للشعب البريطاني، من داخل الحجر الصحي الذي يخضع له، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ونشر تغريدة له عبر تويتر موجهاً رسالته لكل الملتزمين بالبقاء داخل منازلهم.

وقال رئيس وزراء بريطانيا "شكرا لكل من يقيم داخل منزله"، مطالبهم بالاستمرار في البقاء داخل منازلهم حتي تتمكن السلطات من انقاذ الآلاف الاراوح، ابقوا في منازلكم وانقذروا الارواح".

Thanks to everyone who has been staying at home.



By delaying the spread of the disease we can reduce the pressure on our NHS, and that's how we hope to save many thousands of lives.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/kxdqItMYSE