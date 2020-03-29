رسالة جديدة لبوريس جونسون من داخل العزل الصحي.. هكذا ننقذ آلاف الارواح؟

كتب آسر أحمد

وجه بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، رسالة جديدة للشعب البريطاني، من داخل الحجر الصحي الذي يخضع له، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ونشر تغريدة له عبر تويتر موجهاً رسالته لكل الملتزمين بالبقاء داخل منازلهم.

وقال رئيس وزراء بريطانيا "شكرا لكل من يقيم داخل منزله"، مطالبهم بالاستمرار في البقاء داخل منازلهم حتي تتمكن السلطات من انقاذ الآلاف الاراوح، ابقوا في منازلكم وانقذروا الارواح".

Thanks to everyone who has been staying at home.



By delaying the spread of the disease we can reduce the pressure on our NHS, and that's how we hope to save many thousands of lives.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/kxdqItMYSE — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 29, 2020

وكان جونسون، قد وجه رسالة، أمس، إلى كل أسرة فى المملكة المتحدة لحث الجمهور على الامتثال لحظر الإغلاق والبقاء فى المنزل خلال "الطوارئ الوطنية" بسبب انتشار وباء كورونا.

وحذر رئيس الوزراء الذى يخضع للعزل الذاتى بعدما ثبتت إصابته بعدوى كورونا من أن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تبدأ بالتحسن وشدد خلال رسالته على أهمية البقاء فى المنزل وعدم الاختلاط للحد من نشر الفيروس، مضيفا أن المملكة تقوم بالإجراءات السليمة، وكما اتبع الأفراد القواعد والتوصيات كلما قلت الخسائر فى الأرواح وزادت إمكانية أن تعود الحياة إلى سابق عهدها سريعا.

وقال بوريس جونسون فى نص رسالته: "لقد كان من الملهم حقًا رؤية أطبائنا وممرضاتنا ومقدمى الرعاية الآخرين يرتفعون بشكل رائع لتلبية احتياجات الساعة، يعود الآلاف من الأطباء والممرضات المتقاعدين إلى NHS - ويتطوع مئات الآلاف من المواطنين لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً لهذا السبب، فى هذه اللحظة من الطوارئ الوطنية، من فضلك، عليك البقاء فى المنزل، وإنقاذ الأرواح."