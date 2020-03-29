"رجال الأعمال" تطالب برفع البقوليات الخضراء من حظر التصدير.. اعرف التفاصيل

كتب هانى الحوتى

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، باستثناء البقوليات الخضراء مثل الفاصوليا، البازلاء، المانجيتو، وكذلك الفول السودانى، من قرار وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، موضحة أن تلك السلع لا تقع تحت بند السلع الاستراتيجية، وعلى الرغم من أن معظم إنتاجها موجه للتصدير، إلا أنها متوافرة فى الأسواق الداخلية وتغطى كافة أنواع الطلب المحلى بدون أى نقص منها.

وخاطبت الجمعية، الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتواصل مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، للموافقة على استثناء البقوليات الخضراء، وتأكيد توافرها فى السوق المحلى، مؤكدة فى الوقت ذاته مساندتها للحكومة المصرية فيما تتخذه من قرارات من أجل تخطى تلك الأزمة العالمية، وتحرص معها على أهمية توافر كافة السلع الاستراتيجية اللازمة لجميع طوائف الشعب المصرى.

ومن جانبه أوضح على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استجابت لطلب وزير التموين على مصيلحى، بوقف تصدير الفول والعدس للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ونحن نؤيد ذلك، إلا أن قرار وزيرة التجارة تضمن كافة أصناف البقوليات سواء الجافة أو الخضراء مثل الفاصوليا والبازلاء، وهذه ليست من البقوليات وإنما خضروات، وتم تضمينها خطأ بالقرار، ولذا نحن لا نطالب باستثناء،ولكن رفعها من القرار، لأنها ليست من البقوليات وفى الوقت نفسه ليست سلع استراتيجية.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمس السبت، قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .

ويأتى هذا القرار فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.