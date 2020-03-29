اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"رجال الأعمال" تطالب برفع البقوليات الخضراء من حظر التصدير.. اعرف التفاصيل

الأحد، 29 مارس 2020 03:10 م
"رجال الأعمال" تطالب برفع البقوليات الخضراء من حظر التصدير.. اعرف التفاصيل على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، باستثناء البقوليات الخضراء مثل الفاصوليا، البازلاء، المانجيتو، وكذلك الفول السودانى، من قرار وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، موضحة أن تلك السلع لا تقع تحت بند السلع الاستراتيجية، وعلى الرغم من أن معظم إنتاجها موجه للتصدير، إلا أنها متوافرة فى الأسواق الداخلية وتغطى كافة أنواع الطلب المحلى بدون أى نقص منها.
 
وخاطبت الجمعية، الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتواصل مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، للموافقة على استثناء البقوليات الخضراء، وتأكيد توافرها فى السوق المحلى، مؤكدة فى الوقت ذاته مساندتها للحكومة المصرية فيما تتخذه من قرارات من أجل تخطى تلك الأزمة العالمية، وتحرص معها على أهمية توافر كافة السلع الاستراتيجية اللازمة لجميع طوائف الشعب المصرى.
 
ومن جانبه أوضح على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استجابت لطلب وزير التموين على مصيلحى، بوقف تصدير الفول والعدس للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ونحن نؤيد ذلك، إلا أن قرار وزيرة التجارة تضمن كافة أصناف البقوليات سواء الجافة أو الخضراء مثل الفاصوليا والبازلاء، وهذه ليست من البقوليات وإنما خضروات، وتم تضمينها خطأ بالقرار، ولذا نحن لا نطالب باستثناء،ولكن رفعها من القرار، لأنها ليست من البقوليات وفى الوقت نفسه ليست سلع استراتيجية.
 
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أمس السبت، قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .
 
ويأتى هذا القرار فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

تصدير البقوليات

جمعية رجال الأعمال

السلع الاستراتيجية

البقوليات الخضراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جمعية رجال الأعمال تناشد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:00 م

جمعيات رجال الأعمال تعلق اجتماعات اللجان التخصصية لمواجهة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:00 ص

رئيس جمعية رجال الأعمال يطالب الحكومة بصرف مستحقات المصدرين من موازنة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:57 م

جمعية رجال الأعمال تطالب بسعر مرن لغاز المصانع لزيادة تنافسية الصناعة المصرية وفتح أسواق تصديرية.. رئيس لجنة الطاقة: نتقدم بمذكرة للبرلمان لربط السعر المحلى بالعالمى.. ومقترحات جديدة لتعديل أحكام قانون الكهرباء

الإثنين، 16 مارس 2020 02:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة