رئيس وزراء أستراليا: التباعد الاجتماعى يساعد فى إبطاء تفشى كورونا

قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الأحد، إن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد في أستراليا انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة وأعلن عن 1.1 مليار دولار أسترالي (680 مليون دولار) إضافية لتوسيع خدمات الرعاية الطبية عبر الهاتف والخدمات الصحية الأخرى.

وأوضح موريسون إن الزيادة اليومية للحالات في الأيام الأخيرة تراوح بين 13 و15 في المئة، انخفاضا من 25 إلى 30 في المئة قبل أسبوع، مما يظهر أن إجراءات التباعد الاجتماعي ناجعة. وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون "لا تزال هناك معدلات زيادة قوية، لا ريب في ذلك".

وذكرت وزارة الصحة أن حالات الإصابة المؤكدة في أستراليا وصلت إلى 3809 اليوم الأحد، بزيادة 431 حالة عن اليوم السابق. وقال مسؤولو الصحة إن البلاد سجلت 16 وفاة بسبب الفيروس.

وشهدت نيوزيلندا المجاورة أول حالة وفاة بالفيروس اليوم الأحد وزادت الإصابات المؤكدة هناك إلى 514 حالة.

وقال مسؤولون حكوميون إن ثلثي الحالات في أستراليا جاءت نتيجة مخالطة أشخاص عائدين من الخارج.