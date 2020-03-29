اليوم السابع
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رئيس مركز بالمعاش يتبرع بـ10 % من معاشه لصالح المحافظة لمكافحة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 12:51 ص
رئيس مركز بالمعاش يتبرع بـ10 % من معاشه لصالح المحافظة لمكافحة كورونا عادل عباس رئيس مركز بلاط السابق
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أكد المهندس عادل محمود عباس، موظف بالمعاش من أبناء مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، إنه قرر التبرع بنسبة عشرة بالمائة من مستحقات المعاش الخاص به وذلك من أول شهر أبريل  2020  وبحد أدنى 3 شهور لصالح المحافظة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

أضاف عادل لـ"اليوم السابع" انه يناشد جميع القيادات والموظفين وأصحاب المعاشات بالتبرع من مستحقاتهم المالية الشهرية سواء رواتب حكومية أو معاشات شهرية، لصالح هذا  الغرض على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الظرف الحالي يتطلب تضافر جهود المواطنين من جميع طوائف الشعب للوقوف ومساندة الدولة في مواجهة هذا الفيروس الأخير.

يذكر أن عادل محمود عباس، من أبناء مركز باريس، خريج كلية العلوم قسم الجيولوجيا، وعمل في وزارة التنمية المحلية وشغل منصب رئيس مركز باريس ثم رئيس مركز بلاط وأحيل للمعاش منذ  شهر نوفمبر 2019.

وكانت قد بدأت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، في الساعة الاولي من تنفيذ قرار حظر التجوال، في تعقيم وتطهير شوارع ومنازل سكان المدينة في حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة الزراعية بالمركز.

وكانت الوحدة المحلية لمركز باريس بدأت مساء اليوم السبت، في الساعة الاولي من تنفيذ قرار حظر التجوال، في تعقيم وتطهير شوارع ومنازل سكان المدينة في حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة الزراعية بالمركز. 

أكد رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، انطلاق حملات مدعومة بسيارات محمل عليها محركات رش مواد مطهرة لتعقيم وتطهير أماكن تجمعات المواطنين وواجهات المحلات التجارية والمصالح الحكومية والمنشئات العامة والمنازل بمدينة باريس.

أضاف كمال، أنه جرى دعم الوحدات المحلية للقري التابعة للمركز بمحركات رش ومواد تطهير وتعقيم لرش منازل ومنشئات عامة وخدمية بهذه القري الفترة الحالية.

وكانت  المحافظة بدأت بداية الأسبوع الماضي،  في تنفيذ خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 )،  من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي في الفترات التي تخلو بها الشوارع من المواطنين.

 


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