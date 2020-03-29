اليوم السابع
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رئيس مدينة إدفو بأسوان : رصد أعمال بناء مغسلة سيارات خلال وقت الحظر

الأحد، 29 مارس 2020 10:01 ص
رئيس مدينة إدفو بأسوان : رصد أعمال بناء مغسلة سيارات خلال وقت الحظر رئيس مدينة إدفو مع العمال المخالفين للحظر
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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قال العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أنه أثناء مروره الميدانى أمس لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال خلال الفترة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، رصد مجموعة من العمال يقومون بعملية بناء وصب لـ"رامبات" مغسلة سيارات بالمخالفة للقانون وكسر الحظر.

وأكد رئيس مدينة إدفو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إخطار الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لافتاً إلى أنه يتابع يومياً مدى التزام المواطنين والمحال بقرار حظر التجوال وفقاً للمواعيد المحددة.

وفى سياق متصل، أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح ، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.

وشدد محافظ أسوان، بأهمية زيادة الوعى بين المواطنين للأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الفيروس خلال فترة صرف المرتبات والمستحقات المالية من أقرب ماكينة صرف آلى للمنزل أو موقع العمل، مشيراً إلى أن أن هناك غرفة عمليات بإشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشدداً على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.

 

أعمال البناء المخالفة
أعمال البناء المخالفة

 

رئيس مدينة إدفو مع العمال المخالفين للحظر
رئيس مدينة إدفو مع العمال المخالفين للحظر

 


 


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