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رئيس جامعة قناة السويس: تحميل 230 مقرر على برنامج الكترونى بكليات الجامعة

الأحد، 29 مارس 2020 12:45 م
رئيس جامعة قناة السويس: تحميل 230 مقرر على برنامج الكترونى بكليات الجامعة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن التعليم عن بعد قضية حتمية والطلاب آلان هم الأولوية لتوفير فرص التعلم عن طريق إتاحة المحتوى التعليمى بشكل أكاديمى منظم يتناسب مع حماية الملكية الفكرية مستخدما في ذلك نظم إدارة التعلم.


وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل ،  أنه  تم إنشاء 230 مقرر على البرنامج بمختلف الكليات ورفع أعضاء هيئة التدريس المحتوي التعليمي على البرنامج في فترة زمنية لا تتعدي 15 يوما .

وتابعت رئيس جامعة قناة السويس ،  انه تم بالفعل تفعيل برنامج الموديل لادارة المحتوي التعليمي بالكليات من خلال المساحات المخصصة لكل كلية علي الشبكة بالجامعة وجاري آلان استكمال باقي المقررات.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس الى أن برنامج الموديل Moodle هو أحد أنظمة إدارة المحتوي التعليمى Management system ويعمل هذا النظام بتحويل عمل المؤسسات التعليمية من العمل التقليدي الي الإلكتروني ، حيث يقوم بتسريع العملية التعليمية وضمان جودتها ويستطيع الاستاذ التواصل مع الطالب بشكل تفاعلي من خلال التكليفات وغرف النقاش وتقييم الدرجات وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية

واوضحت ان جامعة قناة السويس نجحت في تنصيب البرنامج  علي الموقع الإلكتروني للجامعة لسهولة استخدامة لاكثر من 19 كلية بمقرراتها ويمتلك نظام الموديل تطبيقه علي الهواتف الذكية لسهولة وصوله للطلاب المستفيدين من أي مكان
واتمت رئيس الجامعة لفريق عمل مركز تطوير التعليم الجامعي مؤكدة أن أي عمل لن يتم انجازة بنجاح الا بتكاتف الجهود والعمل المتواصل الذي ضم الدكتور محمد غنيم مدير مركز تطوير التعليم والدكتور تامر حسنين رئيس وحدة نظم المعلومات والدكتورة ابتسام عبد القادر رئيس وحدة التعليم الإلكتروني والدكتور ايهاب حسنين  رئيس وحدة المكتبة الرقمية والدكتور احمد يحي رئيس وحدة الخدمات الإلكترونية و الدكتور حسام رفعت مدير شبكة المعلومات.




 


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