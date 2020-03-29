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رئيس جامعة قناة السويس: إشراك الوحدات المنتجة للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى

الأحد، 29 مارس 2020 06:40 م
رئيس جامعة قناة السويس: إشراك الوحدات المنتجة للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى اجتماع رئيس جامعة قناة السويس
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه تماشيا مع خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، واستباق ما يتوقع منها فى الفترة القادمة، تسعى الجامعة من خلال ما تمتلكه من إمكانيات وبنية أساسية جيدة للمشاركة فى خطة الدولة لمواجهة هذا الأثر فى الفترة القادمة، خاصة الكليات والوحدات المنتجة للمواد الغذائية مثل كليات الزراعة والطب البيطرى والسياحة والفنادق والتى من شأنها المساهمة الإيجابية فى تحقيق الأمن الغذائى فى مختلف أنحاء الجمهورية.

 

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 29 مارس بحضور الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى والدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق.

 

وبحسب بيان صادر عن جامعة قناة السويس، يأتى الاجتماع بهدف مناقشة الإجراءات التى يمكن للجامعة اتخاذها والأدوات التى يمكن توفيرها ودراسة المعوقات التى تواجه العمل بها ومقترحات تذليلها بما يكفل زيادة وتحسين هذه المنتجات ومن ثم تعظيم مشاركة الجامعة فى تحقيق الامن الغذائى على المستوى الوطنى فى الفترة القادمة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة وضع تصور لمعرفة الطاقة القصوى والطاقة المتاحة وذلك لدراسة كيفية توفير احتياجات المنطقة فى الفترة القادمة وذلك بخطة قصير الأجل وأخرى طويلة الأجل.

 

وأشار الدكتور محمد شقيدف إلى أن الجامعة ستسعى لطرح منتجاتها عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين مثل اللحوم والألبان والمنتجات الداجنة، وكذلك المخبوزات.

 

وبدوره قال سمير النجار أن خطة الجامعة لتوفير الأمن الغذائى تأتى لمواجهة عمليات الاستغلال التى قد تحدث من بعض التجار.


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