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رئيس جامعة القناة: وضعنا خطة للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة جشع التجار.. صور

الأحد، 29 مارس 2020 04:52 م
رئيس جامعة القناة: وضعنا خطة للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة جشع التجار.. صور الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد واستباق ما يتوقع منها في الفترة القادمة تسعي الجامعة من خلال ما تمتلكه من إمكانيات وبنية أساسية جيدة للمشاركة في خطة الدولة لمواجهة هذا الآثر في الفترة القادمة خاصة الكليات والوحدات المنتجة للمواد الغذائية مثل كليات الزراعة والطب البيطري والسياحة والفنادق والتي من شأنها المساهمه الايجابية في تحقيق الأمن الغذائي في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد بحضور الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة والدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري والدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة والدكتورة شيرين حافظ، الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق .

يأتي الاجتماع بهدف مناقشة الإجراءات التي  يمكن للجامعة  اتخاذها والأدوات التي  يمكن توفيرها ودراسة المعوقات التي تواجه العمل بها ومقترحات تذليلها بما يكفل زيادة وتحسين هذه المنتجات ومن ثم تعظيم مشاركة الجامعة في تحقيق الأمن الغذائي علي المستوي الوطني في الفترة القادمة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زكي نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة وضع تصور لمعرفة الطاقة القصوي والطاقة المتاحة وذلك لدراسة كيفية توفير احتياجات المنطقة في الفترة القادمة وذلك بخطة قصير الأجل  وأخري طويلة الأجل.

وأشار الدكتور محمد شقيدف، إلى أن الجامعة ستسعي لطرح منتجاتها عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين مثل اللحوم والألبان والمنتجات الداجنة وكذلك المخبوزات.

وقال المحاسب سمير النجار، أن خطة الجامعة لتوفير الأمن الغذائي تأتي لمواجهة عمليات الاستغلال التي قد تحدث من بعض التجار.

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جامعه قناه السويس

الدكتوره ماجده هجرس

كورونا

الامن الغذائى

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