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رئيس الوزراء الفلسطينى: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 106

الأحد، 29 مارس 2020 11:18 ص
رئيس الوزراء الفلسطينى: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 106 رئيس وزراء فلسطين
كتب سمير حسنى

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أعلن محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 106 شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية قبل قليل، وفى وقت سابق أعلن اشتية، اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، وفقا لمرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5 مارس باعلان حالة الطوارئ.

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن الاجراءات كالتالي:

 
- يمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.
 
- يمنع وصول المواطنين من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.
 
- يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامى اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملين فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
 
- يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجبارى لمدة 14 يوما فى مراكز الحجر الصحى كل فى محافظته.
 
- تعمل البنوك بوتير حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.

رئيس وزراء فلسطين

محمد اشتيه

فلسطين

كورونا

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