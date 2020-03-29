رئيس الأركان السودانى يتفقد استعدادات القوات المسلحة لمواجهة انتشار كورونا

الخرطوم (أ ش أ)

تفقد رئيس هيئة الأركان السودانى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مستشفى بحرى العسكرى، فى الخرطوم، فى إطار جهود القوات المسلحة لمجابهة جائحة تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث وقف على التحضيرات المستمرة لهذا الغرض، موجها باستكمال كافة النواقص ليكون المستشفى جاهزا للعمل وفقاً لماهو مطلوب تحسبا لأى طارئ.

ورافق رئيس هيئة الأركان السوداني خلال الزيارة التي قام بها، اليوم الأحد، نائبه الفريق الركن منور عثمان نقد، ومدير الادارة العامة للخدمات الطبية الفريق طبيب عبدالله محمد الحسن العطا. وأكد اللواء الدكتور عبد الله محمد السمانى مدير إدارة الصحة العامة رئيس لجنة التحسب ودرء وباء كورونا بالإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة السودانية، ضرورة التحسب وإجراء الإحتياطات اللازمة للحد من انتشار الجائحة. وأشار السماني، إلى عدة ترتيبات إتخذتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة على مستوى الدولة في تجهيز مراكز للعزل والحجر الصحي وتلقي العلاج، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في هذا الصدد.

وكانت وزارة الصحة السودانية، ذكرت أن التقارير الوبائية أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" فى مراكز العزل بالسودان اليوم الأحد، بلغت 86 حالة اشتباه، وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى أمس السبت، بلغت خمس حالات، بينها حالة وفاة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم من جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للسيطرة على الوباء، موضحة أن عدد القادمين من الدول التي شهدت انتشارًا للفيروس عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير الماضي بلغ 2115 شخصًا، وتمت متابعة 1420 شخصًا منهم، بنسبة 67 %.

وكانت السلطات السودانية، أعلنت أمس السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسودانيين قدما من الخارج، ووضعا تحت الحجر الصحى، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 5 حالات، حسبما ذكرت سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أكدت عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، عدا الإصابات الثلاثة التى أعلن عنها فى الأيام الماضية، وتوفيت أحدها .